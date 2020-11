Weitere Weltkriegsbombe in Schwentinental entdeckt

Schwentinental. In Schwentinental bei Kiel soll am Freitag eine weitere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Der britische 230-Kilo-Sprengkörper wurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Ganz in der Nähe war bereits im August eine Bombe unschädlich gemacht worden. Für die Entschärfung werden am Freitag mehrere Straßen gesperrt, darunter die vielbefahrene B76. Auch im angrenzenden Kieler Stadtteil Elmschenhagen müssen Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsstätten verlassen.