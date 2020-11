Hamburg. Die Universität Hamburg muss über Zuwendungen von Spendern und Sponsoren keine Auskunft geben – das hat am Mittwoch das Hamburgische Oberverwaltungsgericht in zweiter Instanz entschieden. Es wies damit eine Klage des Berliner Journalisten Arne Semsrott ab, der für die Internetplattform FragDenStaat.de arbeitet.

Er hatte 2015 eine Anfrage zu privaten Drittmittelgebern an die Uni gestellt. Diesem Begehren kam die größte Hochschule der Hansestadt aber nur teilweise nach und weigerte sich, die Namen der meisten Zuwender zu nennen – mit der Begründung, sie habe Vertraulichkeit zugesichert. Dies gehe „ausnahmsweise“ dem Hamburgischen Transparenzgesetz vor, das eigentlich eine Auskunft möglich machen soll.

Arne Semsrott bekam jedoch in erster Instanz Recht

Im März 2018 gab das Hamburgische Verwaltungsgericht in erster Instanz allerdings Arne Semsrott Recht und verpflichtete die Uni, dem Kläger „eine Übersicht aller in den Jahren 2013 und 2014 von juristischen Personen erhaltenen, den Wert von 1000 Euro übersteigenden Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und Werbezuwendungen mit dem Namen des jeweiligen Zuwenders, der Höhe der finanziellen Zuwendung, Art und Wert der materiellen Zuwendung sowie gefördertem Projekt oder geförderter Veranstaltung zugänglich zu machen“, wie es im Urteil heißt.

Lesen Sie das Dossier: So funktioniert Hamburgs größte Denkfabrik

Dagegen ging das Unipräsidium in Berufung vor das Oberverwaltungsgericht, das die erste Entscheidung nun geändert hat. Nach Auffassung des Gerichts ist die im Hamburgischen Transparenzgesetz geregelte Ausnahmevorschrift, wonach eine Informationspflicht nicht für die Grundlagenforschung und anwendungsbezogene Forschung besteht, „nicht auf den Kernbereich der Wissenschaftsfreiheit beschränkt“.

Drittmittelzuwendungen an die Hochschulen nehmen zu

Vielmehr erfasse die Ausnahmevorschrift auch „unmittelbar wissenschaftsrelevante Angelegenheiten und insoweit auch Informationen über Drittmittel zu Forschungszwecken“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts. Eine Revision gegen diese Entscheidung hat das Oberverwaltungsgericht nicht zugelassen.

Arne Semsrott erklärte, das Urteil sei ein „fatales Signal“. Deutschlandweit nehmen Drittmittelzuwendungen an die Hochschulen zu. Das berge die Gefahr, dass Spender und Sponsoren Einfluss auf die Forschung nehmen, sagte Semsrott. „Nur wenn es eine Transparenz bei diesen Zuwendungen in Millionenhöhe gibt, lassen sich auch eine gewisse Kontrolle und ein demokratischer Diskurs an den Hochschulen und in der Gesellschaft gewährleisten, wozu dieses Geld verwendet werden sollte.“