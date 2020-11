Hamburg. Mehr als drei Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg dauert die juristische Aufarbeitung der schweren Ausschreitungen am Rande des Regierungstreffens an. Von den Strafverfahren gegen 451 Angeklagte seien 169 (37,5 Prozent) noch nicht abgeschlossen

Das teilte der Senat auf eine Kleine Anfrage der Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen mit. Bei den Amtsgerichten sind demnach noch 84 Verfahren gegen 112 Beschuldigte anhängig. Die Strafkammern am Landgericht haben eine Reihe von Berufungsverfahren zu bewältigen. Zudem sind weitere Prozesse in Vorbereitung, die wegen ihrer Bedeutung gleich vor dem Landgericht beginnen.

G20-Prozesse am Landgericht dürften viel Zeit in Anspruch nehmen

Insgesamt geht es um 57 Angeklagte. Das Gericht gehe von einer sehr konfliktträchtigen Strategie der Verteidigung aus, so dass die Prozesse voraussichtlich viel Zeit in Anspruch nehmen würden, hieß es.

Mindestens acht Verfahren vor Großen Strafkammern befassen sich mit dem sogenannten Rondenbarg-Komplex. Am Morgen des 7. Juli 2017 sollen durch diese Straße in Hamburg-Bahrenfeld 150 bis 200 schwarz gekleidete und vermummte Personen in geschlossener Formation gezogen sein.

Lesen Sie auch:

Die mit Steinen, Werkzeugen und Böllern bewaffnete Gruppe soll eine Hundertschaft der Bundespolizei angegriffen haben, die die Straße abgesperrt hatte. Der erste Prozess soll am 3. Dezember gegen fünf Angeklagte vor einer Jugendstrafkammer beginnen, wie ein Gerichtssprecher sagte.

SPD und Grüne unterstützen Justiz bei Aufarbeitung der G20-Krawalle

Der justizpolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Urs Tabbert, erklärte, Rot-Grün habe die strafrechtliche Aufarbeitung mit der Einrichtung zusätzlicher Stellen bei Staatsanwaltschaft und Gerichten unterstützt. „Für uns ist klar, dass die strafrechtliche Aufarbeitung bis zuletzt gründlich und mit der gebotenen Sorgfalt zu Ende geführt werden muss“, betonte Tabbert.

"Welcome to Hell" – die Krawallnacht in Hamburg:

Die Polizei bringt die Sternschanze unter Kontrolle – im Hintergrund die Rote Flora Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Dramatische Bilder aus der Sternschanze: Aktivisten und Polizisten rennen vor der Roten Flora entlang Foto: dpa

Polizisten stürmen die Sternschanze, während es vor der Roten Flora brennt Foto: Reuters

Ein Wasserwerfer unter der Sternbrücke Foto: Alexander Josefowicz / HA

Demonstranten zünden Barrikaden vor der Roten Flora auf dem Schulterblatt an Foto: Michael Arning



Polizisten und Wasserwerfer sichern die Davidwache auf der Reeperbahn Foto: dpa

Man könnte es beinahe für ein gemütliches Lagerfeuer halten Foto: Michael Arning

Randale am Schlump: Ordnungskräfte sperren den Eingang des U-Bahnhofs Foto: Axel Heimken / dpa

Bei Einbruch der Dunkelheit ist noch kein Ende der Krawalle in Sicht Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Nachdem die Demo "Welcome to Hell" schon lange beendet wurde, formierten sich wiederholt Protestzüge im Bereich der Reeperbahn. Hier wird der Neue Pferdemarkt in der Sternschanze geräumt Foto: HA/Alexander Josefowicz



Demonstranten ziehen durch St. Pauli. Die Proteste dauern nun schon mehr als sechs Stunden an Foto: Pawel Kopczynski / Reuters

Demonstranten marschieren über die Reeperbahn Foto: Reuters

Eine Demonstrantin hilft einem Mann, nachdem dieser Prügel eingesteckt hatte Foto: Getty Images

Demonstranten vor einem Wasserwerfer Foto: Leon Neal/Getty Images

Brennende Barrikaden bei der Demo Foto: Michael Arning / HA



Demonstranten und Polizisten stehen sich gegenüber Foto: Getty Images

Farbbeutelattacke auf Polizisten Foto: dpa

Ein Auto brennt am Rande der Demo Foto: dpa

Einige Demonstranten plädieren für Liebe Foto: dpa

Klare Geste im Vordergrund, klare Botschaft im Hintergrund Foto: Getty Images



Rettungskräfte eskortieren Verletzte Foto: Reuters

Demonstranten haben in der Louise-Schröder-Straße einen Müllcontainer angezündet Foto: Alexander Josefowicz / HA

Polizisten bei der Demonstration Foto: Reuters

Ein Demonstrant spielt Flöte Foto: dpa

Die Polizei kreist den schwarzen Block ein Foto: Reuters



Polizisten sichern die Sternschanze Foto: Getty Images

Andere nutzen das Tohuwabohu ganz anders: Einige Leute spielen Frisbee auf der gesperrten Holstenstraße Foto: Alexander Josefowicz / HA

Die Lage eskaliert Foto: Reuters

Ein demonstrierendes Paar küsst sich vor einem Wasserwerfer Foto: Reuters

Die Polizei will den schwarzen Block auseinander treiben Foto: dpa



Feuer im Schwarzen Block Foto: dpa

Ein Demonstrant protestiert mit Seifenblasen Foto: Alexander Josefowicz / HA

Wasserwerfer machen sich auf St. Pauli bereit Foto: Roland Magunia / HA

Einsatzleiter der Polizei diskutieren mit Organisatoren bei der Demo "Welcome to Hell" Foto: Christian Unger / HA

Ein Wasserwerfer positioniert sich an den Landungsbrücken während der Demo "Welcome to Hell" Foto: Christoph Heinemann / HA



Wasserwerfer formieren sich an den Landungsbrücken Foto: Holger True / HA

8000 militante Gipfelgegner wurden im Vorfeld erwartet Foto: Reuters

Der zuvor groß angekündigte schwarze Block formiert sich Foto: Reuters

Die Goldenen Zitronen spielen bei der Auftaktkundgebung der "Welcome to hell"-Demo Foto: Alexander Josefowicz / HA

Die ersten Demonstranten sammeln sich vor der Auftaktkundgebung am Fischmarkt Foto: Alexander Josefowicz / HA



Der SPD-Abgeordnete und seine grüne Kollegin Lena Zagst kündigten an, die Regierungsfraktionen würden prüfen, ob bis zum Jahresende befristete Stellen verlängert werden könnten. „Die vollständige strafrechtliche Aufarbeitung des G20-Komplexes ist uns wichtig. Wir wollen eine abschließende Aufklärung“, erklärte Zagst.