Geldautomatenknacker brechen über Dach in Supermarkt ein

Trittau. Über das Dach sind unbekannte Einbrecher in einen Supermarkt in Trittau (Kreis Stormarn) eingestiegen, um einen Geldautomaten aufzubrechen. Die Täter hätten den Automaten geöffnet und eine noch nicht näher bekannte Bargeldsumme gestohlen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Wie genau die Einbrecher am Sonntag vom Dach in den Markt gelangt sind, stand zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchsdiebstahl übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise die Täter bei der Tatausführung beobachtet haben.