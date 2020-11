Hamburg. Die Gewerkschaft Ver.di ruft in Hamburg erneut zu einem Warnstreik auf: So sollen am kommenden Sonnabend (28. November) die Beschäftigten von der Hamburger Hochbahn und der VHH ganztägig ihre Arbeit niederlegen. Das teilte Ver.di am Dienstag mit.

Der Warnstreik soll von Betriebsbeginn bis Betriebsende andauern – und würde somit unter anderem Fahrgäste betreffen, die am ersten Adventswochenende mit Bus und Bahn zum Weihnachtseinkauf in die Innenstadt möchten. „Selbstverständlich wissen die Kolleginnen und Kollegen, dass dieser Streik die von Corona ohnehin gebeutelte Innenstadt trifft", sagt Gabriel Riesner, Gewerkschaftssekretär für den ÖPNV bei Ver.di Hamburg. "Leider haben ihnen die Arbeitgeber aber keine andere Wahl gelassen."

Warnstreik in Hamburg bei der Hochbahn – "Das letzte Mittel"

Riesner räumt ein, dass Streiks nervig seien: "Sie führen zu Verspätungen und Unannehmlichkeiten. Sie sind aber auch das letzte Mittel in einem Kampf, der sich ebenso um die Sicherheit der Fahrgäste dreht." Denn nur gesunde, ausgeruhte Beschäftigte sorgten für einen sicheren Nahverkehr.

Als Grund für den geplanten Warnstreik nannte Ver.di gescheiterte Verhandlungen. "Nachdem die Geschäftsführung der Hochbahn in der vierten Verhandlungsrunde am 18. November die Verhandlungen für gescheitert erklärt hatte und die drei Verhandlungen mit der VHH auch keinen Fortschritt gebracht haben, ist dieser Schritt unumgänglich geworden", heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Ziel sei es, endlich ein "verhandlungsfähiges Angebot" vorgelegt zu bekommen. Dieses soll vor allem auf die Forderungen nach Entlastung der Beschäftigten als Kompensation für die anstrengende Schichtarbeit eingehen.

Forderung von Ver.di: Ökologische und arbeitspolitische Wende im ÖPNV

„Die Geschäftsführungen von Hochbahn und VHH verweisen auf die Politik, die ihnen die Hände gebunden habe", sagt Natale Fontana, Landesfachbereichsleiter Verkehr bei Ver.di Hamburg. Seiner Ansicht nach seien nun Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) gefragt. "Sie müssen den Weg freimachen für eine bedarfsgerechte Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg", fordert Fontana.

Auch Sieglinde Frieß, Vize-Landesleiterin von Ver.di Hamburg kritisiert, dass der Hamburger Senat nach wie vor keine Verantwortung übernehme. "Legen Sie verfehlten Ausgliederungen und die unökologische Verkehrspolitik ad acta!", sagt Frieß. Eine gut ausgebaute Daseinsvorsorge müsse das Gebot der Stunde sein. Ihr Appell: "Herr Tjarks, Herr Dressel, vielleicht gerade wegen Corona haben Sie jetzt die Chance, eine ökologische und arbeitspolitische Wende im ÖPNV herbeizuführen."