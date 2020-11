Hamburg. Wer 1. Adventssonnabend in Hamburg Bus und U-Bahn nutzen möchte, um etwa Weihnachtseinkäufe in der Innenstadt zu erledigen, muss sich eine Alternative überlegen: Denn die Gewerkschaft Ver.di hat erneut zu einem Warnstreik aufgerufen – Beschäftigte der Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) sollen am Sonnabend von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss ihre Arbeit niederlegen. Das bedeutet, dass in Hamburg voraussichtlich für 24 Stunden keine Busse und U-Bahnen fahren werden, wie die Hamburger Hochbahn am Freitag mitteilte.

"Welche Auswirkungen der Streik auf die Fahrgäste haben wird, ist noch nicht vollständig absehbar", heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Hochbahn. "Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie geht die Hochbahn aktuell jedoch davon aus, dass am 28. November ab 3 Uhr bis zum 29. November um 3 Uhr voraussichtlich kein U-Bahn-Betrieb möglich sein wird." Das würde alle vier Hamburger U-Bahn-Linien betreffen.

Streik: Bus- und U-Bahn-Verkehr in Hamburg und im Umland betroffen

Auch im Busbetrieb in Hamburg und im Umland werden erhebliche Einschränkungen erwartet – vor allem im VHH-Gebiet in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Nicht betroffen von den bundesweiten Streikmaßnahmen sind die S-Bahn und die Regionalbahnen.

Wegen des Warnstreiks haben Hochbahn und VHH Einsatzstäbe eingerichtet, die "die notwendigen betrieblichen Entscheidungen treffen" und die Fahrgastinformation steuern. Zudem stehen diese im direkten Austausch mit dem HVV und den anderen Verkehrsunternehmen. Über aktuelle Einschränkungen informiert die Hochbahn über die hvv-App, ihre Social-Media-Kanäle (Twitter und Facebook) sowie auf ihren Fahrgastanzeigen und mit Durchsagen in den Bussen und Zügen sowie auf den Haltestellen.

Hochbahn zum Warnstreik: "Unbegreiflich – gerade in der aktuellen Lage"

Für die Hamburger Hochbahn und die VHH ist der Streikaufruf gerade wegen der Corona-Pandemie unverantwortlich und nicht nachvollziehbar. „Wir kommen in den Verhandlungen seit Wochen nicht weiter und sehen uns nach wie vor unverhältnismäßig hohen Forderungen gegenübergestellt", sagte Claudia Güsken, Hochbahn-Vorständin für Personal und Betrieb, bereits Mitte der Woche. "Deshalb auch unser Angebot zum Eintritt in ein Schlichtungsverfahren. Dass das nun mit einem Streik beantwortet wird, ist für uns unbegreiflich – gerade in der aktuellen Lage.“

Ver.di treffe mit dem Streik am ersten Adventswochenende insbesondere auch den innerstädtischen Einzelhandel – deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls durch ver.di vertreten werden.

„Selbstverständlich wissen die Kolleginnen und Kollegen, dass dieser Streik die von Corona ohnehin gebeutelte Innenstadt trifft", sagt Gabriel Riesner, Gewerkschaftssekretär für den ÖPNV bei Ver.di Hamburg. "Leider haben ihnen die Arbeitgeber aber keine andere Wahl gelassen."

Ver.di zum Warnstreik in Hamburg: Nervig, aber das letzte Mittel

Riesner räumt ein, dass Streiks nervig seien: "Sie führen zu Verspätungen und Unannehmlichkeiten. Sie sind aber auch das letzte Mittel in einem Kampf, der sich ebenso um die Sicherheit der Fahrgäste dreht." Denn nur gesunde, ausgeruhte Beschäftigte sorgten für einen sicheren Nahverkehr.

Als Grund für den geplanten Warnstreik nannte Ver.di gescheiterte Verhandlungen. "Nachdem die Geschäftsführung der Hochbahn in der vierten Verhandlungsrunde am 18. November die Verhandlungen für gescheitert erklärt hatte und die drei Verhandlungen mit der VHH auch keinen Fortschritt gebracht haben, ist dieser Schritt unumgänglich geworden", heißt es in einer Mitteilung.

Ziel sei es, endlich ein "verhandlungsfähiges Angebot" vorgelegt zu bekommen. Dieses soll vor allem auf die Forderungen nach Entlastung der Beschäftigten als Kompensation für die anstrengende Schichtarbeit eingehen.

Wissenswertes zu den U-Bahn-Linien in Hamburg:

In Hamburg fahren aktuell vier U-Bahnlinien: Die U1, U2, U3 und U4

Das Streckennetz umfasst 93 Stationen

Trotz ihres Namens fährt die U-Bahn in Hamburg nur auf 45 von 106 Kilometern Streckenlänge unterirdisch

Am Wochenende verkehrt die U-Bahn rund um die Uhr

Unter der Woche verkehren zwischen etwa 1 Uhr und 4 Uhr keine Züge

Die Hamburger U-Bahn ist nach Berlin die zweitälteste in Deutschland

Das U-Bahn-System wurde 1912 in Betrieb genommen

Wahrscheinlich 2021 soll der Bau der neuen U-Bahn-Linie U5 beginnen

Forderung von Ver.di: Ökologische und arbeitspolitische Wende im ÖPNV

„Die Geschäftsführungen von Hochbahn und VHH verweisen auf die Politik, die ihnen die Hände gebunden habe", sagt Natale Fontana, Landesfachbereichsleiter Verkehr bei Ver.di Hamburg. Seiner Ansicht nach seien nun Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) gefragt. "Sie müssen den Weg freimachen für eine bedarfsgerechte Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg", fordert Fontana.

Auch Sieglinde Frieß, Vize-Landesleiterin von Ver.di Hamburg kritisiert, dass der Hamburger Senat nach wie vor keine Verantwortung übernehme. "Legen Sie verfehlten Ausgliederungen und die unökologische Verkehrspolitik ad acta!", sagt Frieß. Eine gut ausgebaute Daseinsvorsorge müsse das Gebot der Stunde sein. Ihr Appell: "Herr Tjarks, Herr Dressel, vielleicht gerade wegen Corona haben Sie jetzt die Chance, eine ökologische und arbeitspolitische Wende im ÖPNV herbeizuführen."