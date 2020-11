Hamburg. Das Wetter in Norddeutschland ist stürmisch: Für die Nordseeküste hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen bis zu 110 km/h herausgegeben. "Grund ist ein Sturmtief des ehemaligen Hurrikans 'Eta", sagt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. "Am Mittag wird das Sturmtief über Hamburg hinwegfegen."

Bis 17 Uhr muss in Hamburg mit zum Teil schweren Böen gerechnet werden, die in Schauernähe eine Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h erreichen können. Der DWD hat auch für die Hansestadt eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. "Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände", teilte der DWD mit.

Auch Feuerwehr warnt vor Sturm in Hamburg

Auch die Feuerwehr Hamburg wies am Mittag auf die Wetterlage hin. Auf Twitter schrieb die Feuerwehr: "Aufpassen, Mütze festhalten und im Notfall 112 wählen."

Wir sind bei Wind & Wetter für euch da! #trotzAbstandhaltenwirzusammen https://t.co/G6kMaxNY5d — FF Hamburg (@FF_Hamburg) November 19, 2020

Wetter in Hamburg: Bodenfrost und Glätte möglich

Durch das Sturmtief werden auch die Temperaturen in den Keller rutschen. "Am Freitagmorgen klettert das Thermometer in Hamburg nur noch auf 2 Grad", so der Wetterexperte Jung. "Es muss auch mit Bodenfrost und Glätte gerechnet werden." Auch tagsüber bleibt es recht frisch. "Die Höchsttemperatur beträgt gerade mal 6 Grad", so Jung. Immerhin für drei Stunden soll sich die Sonne blicken lassen.

Infos rund um das Thema Wind und Sturm:

Starker Wind (Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten): 40 bis 45 km/h

Stürmischer Wind (Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien): 65 bis 70 km/h

Sturm (Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern): 75 bis 85 km/h

Schwerer Sturm (Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern): 90 bis 100 km/h

Orkanartiger Sturm (Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden): 105 bis 115 km/h

Wetter am Freitag – DWD bei Twitter

Freitag kälteste Tag der Woche!

Am Freitag strömt vorübergehend Polarluft über die Nordsee nach Deutschland, die hierzulande dann zunehmend unter Hochdruckeinfluss gerät. An der See noch Schauer, an den Alpen etwas Schnee. Ab Samstag wieder Westwind mit milder Atlantikluft an! /V pic.twitter.com/XXFQQ7Oiuw — DWD (@DWD_presse) November 18, 2020

Am Wochenende wird es wieder etwas wärmer – aber das Wetter bleibt herbstlich. "Am Sonnabend erwarten wir Temperaturen bis zu 9 Grad – meistens ist es trüb und es kann auch etwas regnen", sagt Jung. Am Sonntag klettert das Thermometer auf maximal 10 Grad. "Es wird voraussichtlich etwas freundlicher und bleibt trocken."

Ein Wintereinbruch ist übrigens nicht in Sicht. "Wir landen nun auf dem normalen Temperaturniveau für November", so der Meteorologe.