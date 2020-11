Hamburg. Es klingt wie Magie: „Sobald ich einen Pinsel in die Hand nehme, ergibt irgendwie alles Sinn und fügt sich“, sagt die 17 Jahre alte Künstlerin Paulina Kubiak. In den vergangenen Monaten hat sich die Hamburger Schülerin einen Namen in der Kunstszene gemacht – nun versteigert sie eines ihrer jüngsten Werke gemeinsam mit Viva con Agua Arts. Der Startpreis: 3800 Euro.

Ihre Bilder beschreibt Kubiak als „reizüberflutend“ und als „sehr expressiv“. Auch auf das zu versteigernde Bild „Three People Sitting At A table“ (100x140cm) treffen diese Adjektive zu. Drei Personen sitzen um einen Tisch herum. „How’s the weather?“ steht in der Mitte. Wie bei den meisten ihrer Bilder kann Kubiak nicht ganz genau sagen, wie es entstanden ist.

Hamburger Supertalent – Viva con Agua Arts ist begeistert

„Es ist wohl so, dass mein Kopf oft eher unsortiert ist.“ Die 17-Jährige beschreibt das Malen als „Selbstfindungsphase. „Oft entstehen Bilder, indem ich unterbewusst etwas verarbeite. Entweder Sachen, die mich glücklich machen oder auch Gefühle wie Trauer oder Wut“. Bei dem zu versteigernden Bild habe sie eine Sache verarbeitet, die sie nervt. „Es geht um soziale Netzwerke und Achtsamkeit unter Freunden.“

Für Arne Vogler, Geschäftsführer von Viva con Agua Arts, ist „Three People Sitting At A Table“ ein „sehr starkes Bild“. Bereits seit einem Jahr beobachte er die Werke der Schülerin. „Die Bilder offenbaren eine solche Reife, die Arbeiten haben so viel Tiefe, das macht mich sprachlos“, sagt Vogler.

Auktion: Manager der 17-jährigen Künstlerin hofft auf 5000 Euro

Viva con Agua Arts möchte in Zukunft mehr weibliche Künstlerinnen unterstützen. Bei einer Inventur stellten Vogler und sein Team fest, dass 110 der 116 Werke in ihrem Lager von Männern stammen. Vogler schrieb daraufhin Paulina Kubiak und ihren Manager an. „Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass die beiden offen für Viva con Agua sind. Hier habe ich echt das Gefühl, das passt ganz gut zusammen.“

Auch Paulina Kubiak war sofort begeistert. „Ich kann ein Werk, das mir so viel wert ist, in ein finanzielles Mittel umwandeln, um Menschen zu helfen. Besser geht es ja eigentlich nicht.“ Denn ein Großteil des Erlöses fließt in Viva-con-Agua-Projekte.

Kubiaks Manager Christoph Wesche hofft, dass der Kaufpreis am Ende 5000 Euro übersteigt. Für ihn ist die selbstkritische Malerin ein „Supertalent“. Seit gut vier Monaten arbeiten die beiden zusammen und stehen beinahe täglich in Kontakt miteinander. In den vergangenen Monaten habe sich vor allem die Größe der Gemälde verändert. „Ich habe ganz klein angefangen, auf Leinwänden in der Größe 30 x 40 Zentimeter und jetzt traue ich mich mittlerweile an 1,60 Meter mal 1,20 Meter“, sagt die 17-Jährige, die sehr reflektiert wirkt.

Kubiaks berühmtester Bewunderer: Modedesigner Wolfgang Joop

Die junge Künstlerin lebt und arbeitet bei ihren Eltern in Lohbrügge. Das Haus, in dem viele ihrer Bilder hängen, dient ihr auch als Atelier. Gemalt habe sie schon seit sie denken kann. „Mit 14 habe ich mich das erste Mal an eine Leinwand getraut und hatte eine konkrete Idee, die ich umsetzen wollte“. Seitdem schafft sie ihre „eigene kleine Welt“ mit Pinsel und Farbe. „Ich komme von der Schule, und das erste, was ich machen möchte, noch bevor ich was esse, ist, dass ich malen möchte. Ich setze mich einfach immer ran und male, bis ich nicht mehr kann.“

Ihre Bilder faszinieren und provozieren. Kubiaks wohl berühmtester Bewunderer ist Modedesigner Wolfgang Joop, der schon drei ihrer Werke gekauft hat und ihren Werdegang beobachtet. „Meine hohe Wertschätzung für die Mission Viva con Agua und die Symbiose mit der (erfrischenden) jungen Kunst Paulina Kubiaks“, kommentierte er die Auktion. Die Hamburgerin bleibt trotz aller Komplimente bescheiden. Nach ihrem Abitur möchte sie „noch mehr lernen“ und an einer Kunsthochschule studieren. „Natürlich möchte ich auch von meiner Kunst leben können. Wenn ich nicht von der Kunst leben kann, bedeutet das unmittelbar, dass ich nicht mein Leben lang Kunst machen kann.“

Etwa 15 ihrer Bilder habe sie bereits verkauft. Ihre dritte Ausstellung mit dem Titel „Seventeen“ ist bereits in Planung. Noch bis Sonntagabend um 19.10 Uhr können Interessierte bei der Online-Auktion unter www.artcreateswater.org/paulina-kubiak ihr Gebot abgeben.