Hamburg. Autofahrer in Hamburg müssen sich am Wochenende auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Denn wie die Hafenbehörde HPA am Mittwoch mitteilte, muss die Köhlbrandbrücke am Wochenende für Wartungs- und Reparaturarbeiten komplett gesperrt werden. Die Sperrung wird gleichzeitig für Arbeiten an der A7 genutzt.

Die Sperrung beginnt am Freitag um 22 Uhr. Montag um 5 Uhr kann der Verkehr dann voraussichtlich wieder über die Brücke fließen. Autofahrer werden gebeten der ausgeschilderten Umleitung zu folgen. Von Westen aus gesehen führt die Strecke über Roßdamm, Richtung Reiherstieg Hauptdeich, Pollhornweg, Kattwykdamm über die Georg-Heyken-Straße, Waltershofer Straße und Finkenwerder Straße.

Köhlbrandbrücke muss gewartet und instandgesetzt werden

Lesen Sie auch:

Bei den Arbeiten handelten es sich um planmäßige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. Die Köhlbrandbrücke ist in die Jahre gekommen. Aus Alters- und Kapazitätsgründen muss sie bis 2030 ersetzt werden. Dabei ist umstritten was aus dem alten Bauwerk aus dem Jahr 1974 werden soll, das seit Jahrzehnten die Skyline Hamburgs mitbestimmt.

Aufgrund der Probleme gibt es bereits ein Überholverbot und ein Abstandsgebot für Lastwagen auf der Brücke, um die Belastung zu verringern. Das Bauwerk soll nach dem Willen des Hamburger Senats durch einen Tunnel ersetzt werden.