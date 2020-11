Hamburg. Lars P. hat es wieder getan. Erst in Schweinfurt im Oktober 2015 und dann fast fünf Jahre später in Hamburg, in Groß Flottbek und in Wilhelmsburg. Acht Mädchen sind bisher seiner unheilvollen Neigung zum Opfer gefallen. Nach dem ersten Übergriff in Bayern wollte er sich in Therapie begeben – so wie jetzt auch, wie er am Mittwoch im Landgericht ankündigt. Wenigstens zurzeit geht von dem 41-Jährigen keine Gefahr aus: Er sitzt seit seiner Festnahme in Haft.

Der bullige Mann im schwarzen Anorak – dunkle, graumelierte Haare, Halbglatze – schweigt beim Prozessauftakt vor dem Landgericht, er lässt seinen Verteidiger sprechen. Die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt. Innerhalb von drei Tagen verging er sich an fünf Mädchen in Groß Flottbek und an zwei Schwestern in Wilhelmsburg.

Angeklagter folgt Mädchen in Wilhelmsburg: "Komm mal her"

Die Mädchen aus Wilhelmsburg waren unmittelbar nach den Taten am 14. Juni, noch am späten Abend, zu den Übergriffen befragt worden. Am Mittwoch werden die Video-Mitschnitte ihrer polizeilichen Vernehmungen im Gerichtssaal abgespielt. Man sieht Alyssa A. (Name geändert), ihr gegenüber sitzt eine Kriminalbeamtin.

Gegen 21 Uhr, erzählt die Siebenjährige, sei sie vom Spielplatz nach Hause gelaufen, verfolgt vom Angeklagten mit dem weißen Pullover und dem darauf abgedruckten Tablet. „Komm mal her“, habe er ihr befohlen. Sie habe sich geweigert.

Der Mann habe ihr dann wortlos zehn Euro gegeben und ihr, im Treppenhaus ihres Hauses an der Buddestraße, an die Brust gelangt. Schmerzen habe sie nicht verspürt. „Ich war erschrocken“, gibt das Mädchen zu Protokoll. In dem Augenblick, als der Mann ihre Hose herunterziehen wollte, sei ihr Vater aus der Wohnung gekommen und der Täter geflüchtet. Ihre acht Jahre alte Schwester hatte Lars P. unsittlich im Intimbereich berührt. Das Mädchen erlitt dadurch Schmerzen.

Sexueller Missbrauch zuvor in Groß Flottbek

Erst drei Tage zuvor, am 11. Juni, hatte eine regelrechte Übergriffs-Serie Groß Flottbek erschüttert. Gegen Mittag sprach Lars P. an einer Fußgängerampel am Windmühlenweg eine Zehnjährige an und entblößte sich. Das Mädchen drehte sich nicht um, sondern lief weg. Kurz darauf fragte er zwei sechs und zehn Jahre alten Schwestern in derselben Straße nach der Uhrzeit, dann nahm er sexuelle Handlungen an sich vor.

An der Groß Flottbeker Straße stellte er sich einer zehn Jahre alten Schülerin in den Weg, hielt sie an der Schulter fest und nahm erneut sexuelle Handlungen an sich vor. Schließlich verwickelte er in der Seestraße gegen 17.50 Uhr eine Elfjährige in ein Gespräch, griff ihr an die Brust und flüchtete.

Polizei nahm Verdächtigen am 19. Juli in Hamburg fest

Stundenlang kreiste der Polizeihubschrauber Libelle über dem sonst sehr ruhigen Stadtteil. Die Grundschule warnte per Facebook vor einem „fremden Mann“, besorgte Eltern tauschten sich per WhatsApp aus, in Vereinen und Schulen wurden Zeugenaufrufe verteilt. Am 19. Juli nahm die Polizei den 41-Jährigen fest, durchsuchte seine Wohnung in Buchholz (Nordheide) und sicherte dort Beweismaterial. Seither sitzt der 41-Jährige in Haft.

Mehr zum Thema:

Der Berufskraftfahrer ist einschlägig vorbestraft, wie aus einem vom Vorsitzenden Richter am Mittwoch verlesenen Urteil hervorgeht. Demnach zog der Angeklagte 2015, damals fast 37 Jahre alt, von Hamburg nach Schweinfurt, um dort eine Beziehung mit einem 16 Jahre alten Mädchen zu führen.

Mann hatte auch Kinderpornos auf seinem Computer

Am 28. Oktober 2015 lauerte er einer Achtjährigen auf, sprach sie an und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Wenig später wurde er gefasst. Auf seinem Computer entdeckte die Polizei 64 Filme, die den Missbrauch von Kindern zeigten.

Außerdem stießen die Ermittler auf fast 60.000 kinderpornografische Bilder, von denen ein Großteil allerdings schon gelöscht war. Das Amtsgericht Schweinfurt verurteilte Lars P. zu 18 Monaten Haft auf Bewährung.

Angeklagter gesteht Missbrauchsfälle an Kindern

Lars P. räumt die ihm in Hamburg zur Last gelegten Taten am Mittwoch über seinen Verteidiger ein, eine Zeugenvernehmung vor Gericht bleibt seinen Opfern deshalb erspart. „Mein Handeln tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß, dass ich therapeutische Hilfe benötige“, so Lars P.

Er habe in der Haft bereits erste therapeutische Hilfen in Anspruch genommen. Ganz ähnlich hatte er es im Prozess vor dem Amtsgericht Schweinfurt formuliert: Er habe bereits Gespräche mit der Fachambulanz geführt, beteuerte Lars P. Er wolle sich „dem Problem stellen“. Der Prozess wird fortgesetzt.