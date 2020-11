Hamburg. Die Familie saß friedlich in ihrer Wohnung, als plötzlich Kugeln die Haustür durchschlugen und die Menschen nur knapp verfehlten. Der Schütze war ein Mann, der auf Rache sann — und der irrtümlich die falsche Wohnung unter Beschuss nahm. Später dann wollte der Angreifer Nägel mit Köpfen machen und feuerte neun Kugeln auf jenen Mann ab, mit dem er eine Rechnung offen hatte. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt.

So sieht das zumindest die Staatsanwaltschaft, die im Prozess vor dem Landgericht einen 20 Jahre alten Mann unter anderem wegen versuchten Mordes und Rauschgifthandels angeklagt hat. In dem Verfahren geht es neben den Anschlägen auf das Leben von Menschen auch um Konkurrenz im Drogenmilieu und um viel Geld. Und um einen Mann, der erst selber Opfer eines Überfalls wurde, bevor er sich offenbar zum Aggressor wandelte.

Der Angeklagte schoß auf eine unbeteiligte Familie

Der Angeklagte Samun M. war den Ermittlungen zufolge schon lange im Raum Bergedorf als Verkäufer von Marihuana tätig. Wohl deshalb wählten ihn zwei Männer als lohnendes Ziel für einen Raub aus. Was sich dann zwischen den Konkurrenten ereignet habe, stellt sich in der Anklage so dar: Um Samun M. auszurauben, bot ihm ein anderer Mann eine größere Lieferung Marihuana an. Als der 20-Jährige am 5. April diesen Jahres zu einem Treffpunkt nahe der S-Bahn Nettelnburg erschien, um die Drogen Empfang zu nehmen, warteten dort zwei maskierte Männer auf ihn und schlugen ihn nieder.

Dann raubten sie Samun M. die 40.000 Euro, mit denen er das Marihuana hatte bezahlen wollen, und flüchteten. Doch Samun M. nahm die Verfolgung der Männer auf, die schließlich in einem Bergedorfer Mehrfamilienhaus verschwanden. Dort feuerte der 20-Jährige drei Schüsse auf eine Wohnungstür ab, hinter der er seine Angreifer vermutete. Doch statt der Räuber war eine unbeteiligte Familie in der Wohnung, die mit Glück mit dem Leben davon kam.

Lesen Sie auch:

Das Opfer wurde von drei Schüssen getroffen und musste notoperiert werden

Samun M. indes, so die Ermittlungen weiter, ging davon aus, er habe erfolgreich Rache verübt, und tauchte unter. Erst später sei ihm klar geworden, dass der Mann, der ihn ausgeraubt hatte, weiter unbehelligt in Hamburg lebt, heißt es in der Anklage. Nun soll der junge Mann beschlossen haben, seinen Konkurrenten zu attackieren. Am 30. Mai habe Samun M. zusammen mit zwei unbekannten Tätern den ihm verhassten Räuber an einer Bankfiliale abgepasst. Dort soll die Gruppe den Mann mit einem Hammer gegriffen und mit Pfefferspray verletzt haben. Als der Attackierte fliehen konnte, sei der Angeklagte hinter ihm hergelaufen und habe neunmal aus seiner Pistole auf den Flüchtenden geschossen. Drei Projektile trafen Becken und Bein des Opfers. Der Mann musste notoperiert werden.

Der Angeklagte, ein schmaler Mann mit sorgfältig getrimmtem Bart, wollte sich am ersten Prozesstag nicht zu den Vorwürfen äußern. In dem Verfahren sind bislang 20 Verhandlungstermine bis Mitte März terminiert.