Hamburg. Große Aufregung im Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) in Poppenbüttel: Die Polizei hat das Gebäude am Dienstagmittag geräumt, die Anti-Terror-Einheit BFE+ durchsuchte das AEZ. Eine ältere Dame hatte nach Abendblatt-Informationen am Mittag eine Person mit einer Waffe innerhalb des Gebäudes gesehen. "Sie hat die Polizei um 11.35 Uhr darüber informiert, dass eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand hantiert habe", bestätigte Polizeisprecher Rene Schönhardt.

Anti-Terror-Einheit durchsuchte das AEZ

Die ältere Dame hatte eine Polizeiwache aufgesucht, um den Vorfall zu melden. Daraufhin wurde die Evakuierung eingeleitet. Per Durchsage wurden die Kunden und die Beschäftigten nach draußen gebeten. "Bisher gibt es keinen Hinweis auf eine Straftat", sagte Rene Schönhardt kurz nach der Evakuierung.

Auch die Anti-Terror-Einheit BFE+ der Hamburger Polizei war im Einsatz und durchsuchte das AEZ mit zwei Hundeführern – bewaffnet mit Maschinenpistolen. Die Eingänge des Einkaufszentrums wurden von je zwei Polizisten bewacht. Am Hegebarg vor dem Einkaufszentrum sammelten sich etliche Passanten, Schaulustige beobachten den Einsatz.

AKTUELL



Wir sind zur Zeit am Einkaufszentrum AEZ in #Poppenbüttel mit zahlreichen Kräften im Einsatz, nachdem uns dort eine verdächtige Person gemeldet wurde.



Personen im AEZ werden aufgefordert dieses zu verlassen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 17, 2020

Gegen 13.30 Uhr gab es schließlich Entwarnung. Die Spezialkräfte der Polizei hatten keine verdächtige Person oder verdächtigen Gegenstände im AEZ entdeckt. Die Beamten rückten wieder ab, die Kunden konnten wieder in das Gebäude.

Das AEZ im Nordosten Hamburgs ist eines der größten Shoppingcenter Norddeutschlands.