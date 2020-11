Hamburg. Schon vor dem Abitur erste akademische Schritte tun – das können Oberstufenschüler mit dem „Early-Bird-Frühstudium“, das die Hamburger Claussen-Simon-Stiftung anbietet. Von heute an bis zum 8. Januar läuft die Bewerbungsfrist für das Programm, das die Stiftung in Kooperation mit der privaten FOM Hochschule anbietet.

An einem der bundesweit 32 Standorte der FOM (in Hamburg gibt es eine Niederlassung am Schlump) können die ausgewählten Stipendiaten diverse Lehrveranstaltungen in Fächern wie Wirtschaft, Informatik, Ingenieurwesen, Gesundheit und Soziales belegen – ohne die Verpflichtung, Prüfung abzulegen. Wer Leistungsnachweise erwerben möchte, kann das in einem gewissen Rahmen tun. Die Claussen-Simon-Stiftung übernimmt mit der FOM Hochschule die Gebühren für das Frühstudium, das bis zum Abschluss des Abiturs möglich ist.

Stipendiaten können zweimal pro Jahr an einer Oberstufenakademie teilnehmen

Das Auswahlseminar für die Bewerber findet am 25. und 26. Januar 2021 digital statt. Nach Angaben der Stiftung werden dabei unter anderem „fachspezifisches Verständnis und die Motivation für ein Studium neben der Schule geprüft“.

Die Stipendiaten können zweimal pro Jahr an einer Oberstufenakademie teilnehmen. Dabei erleben sie zusammen mit anderen Schülern von weiterführenden Schulen zwei Tage lang Vorträge und Lehrveranstaltungen unter anderem zu wirtschaftlichen Themen. Die nächste Oberstufenakademie wird am 25. und 26. Februar digital stattfinden.

Mehr Informationen zur Bewerbung für das Programm: www.claussen-simon-stiftung.de/earlybird/