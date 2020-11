Hamburg. Zeigt der Teil-Lockdown nun Wirkung? In Hamburg wurden am Montag 185 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Zuletzt lag die Zahl am 25. Oktober mit 168 Positiv-Getesteten unter 200. Der Inzidenzwert sank im Vergleich zum Vortag von 162,3 auf 156,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

Mit welchen Corona-Maßnahmen es im Dezember weitergeht, wollen Bund und Länder in der nächsten Woche beschließen. Vorerst bleibt es beim Appell, alle unnötigen Kontakte zu vermeiden. Diesen unterstützt auch der Kieler Ministerpräsident Günther.

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für den Norden am Dienstag, 17. November:

Corona in Hamburg, Deutschland und weltweit – die interaktive Karte

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Günther: Für neue Corona-Entscheidungen noch zu früh

Die Länder haben den Bund gestoppt: Noch gibt es keine Entscheidungen über weitere Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Dafür hat sich auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther eingesetzt. Erst müsse die weitere Entwicklung der Infektionszahlen abgewartet und bewertet werden, sagte der CDU-Politiker am Montagabend nach stundenlangen Beratungen zwischen Bund und Ländern. Nach zwei Wochen Teil-Lockdown sei es noch zu früh, über Lockerungen oder Verschärfungen zu reden.

Die Bundesregierung hatte den Ländern ein Paket mit Maßnahmen zur drastischen Beschränkung von Kontakten vorgelegt. Entscheidungen wurden aber noch nicht beschlossen. Es blieb zunächst bei Appellen an die Bürger. Beschlüsse werden für die nächste Woche erwartet. Am Mittwoch (25.11.) beraten die Ministerpräsidenten erneut mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Bisher seien die Corona-Zahlen auch im Norden noch zu hoch, selbst wenn sie hier niedriger seien als anderswo, sagte Günther. Er bekräftigte den Appell an die Bürger, möglichst wenig andere Menschen zu treffen und auf private Feiern generell zu verzichten. Oberstes Ziel bleibe es, Schulen mit Präsenzunterricht und Kitas offen sowie die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Zahl der in Hamburg gedrehten Kinofilme wegen Corona halbiert

Wegen der Corona-Krise hat sich in diesem Jahr die Zahl der in Hamburg gedrehten Kinofilme im Vergleich zu 2019 mehr als halbiert. So seien viele Dreharbeiten wegen der Pandemie verschoben worden, unter anderem weil die Finanzierung fehlte, sagte Alexandra Luetkens von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. Zählte die Filmförderung im Vorjahr noch 13 in der Hansestadt gedrehte Filme, waren es Anfang November nur noch sechs.

Gerade freie Filmschaffende und Produktionsfirmen sind aktuell wegen der Pandemie in eine Notlage geraten, wie Luetkens erklärte. Durch die Eindämmungsmaßnahmen am Set seien Dreharbeiten zudem teurer geworden. Zum Beispiel müssten weitere Fahrzeuge angemietet werden, damit die Filmcrews beim Catering die Abstände einhalten können. In der Regel müsse die Crew auch zweimal die Woche auf das Virus getestet werden – das belaste das Budget zusätzlich.

Corona-Krise: Hamburg ändert die Strategie

Volle Gefängnisse und Corona: Ersatzfreiheitsstrafen erneut ausgesetzt

Zu Geldstrafen verurteilte Kleinkriminelle wie Diebe oder Schwarzfahrer brauchen in Hamburg derzeit keine Haft zu befürchten, wenn sie die Summe nicht zahlen. Sofern keine besonderen Gründe dagegen sprächen, lade die Staatsanwaltschaft seit Anfang November keine Straftäter mehr zur Verbüßung von Ersatzfreiheitsstrafen, teilte der Senat auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Richard Seelmaecker mit. Der Aufschub gilt vorerst bis zum 30. April. Ersatzfreiheitsstrafen müssen Kleinkriminelle absitzen, wenn sie rechtskräftig zu Geldstrafen verurteilt wurden, aber nicht gezahlt haben.

Hintergrund der Maßnahme sind die Corona-Pandemie und die begrenzte Kapazität der Gefängnisse. Bereits im Frühjahr hatte Hamburg die Verbüßung von Ersatzfreiheitsstrafen ausgesetzt. Seit Mitte Juni wurden nicht zahlende Verurteilte wieder zum Haftantritt geladen. Ende September saßen insgesamt 1940 Menschen in den sechs Hamburger Gefängnissen, die zu dem Zeitpunkt zusammen über 2073 Plätze verfügten. Ende April waren nur 1661 Menschen inhaftiert gewesen. Die Kapazität lag damals bei 2133 Plätzen.

Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind

Amateurfußball: Pause mindestens bis Januar

Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) hat seinen Pflichtspielbetrieb bis einschließlich 10. Januar ausgesetzt. „Um die Planungssicherheit für unsere Vereine zu gewährleisten, gibt es zurzeit keine Alternative“, sagte HFV-Präsident Dirk Fischer. Söhren Gru­dzinski, Sprecher der aus 65 Hamburger Amateurclubs bestehenden Initiative „Praxis Fußball“, begrüßte die Entscheidung des Verbands. „Das ist der richtige Schritt. Nun haben die Clubs Klarheit, und es können Szenarien erarbeitet werden, wie es im neuen Jahr weitergehen soll“, sagte Grudzinski.

Bis Ende November wollen Verband und Vereine Modelle der Saisonfortsetzung diskutieren. Das komplette Ausspielen der Hin- und Rückrunde plus Meister- und Abstiegsrunde erscheint zeitlich kaum noch realisierbar. Am Montagabend stellte sich der HFV-Spielausschuss in einer Videokonferenz den Fragen der Hamburger Amateurvereine. Die zweite Runde soll am heutigen Dienstag um 18 Uhr folgen.

