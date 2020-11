Hamburg. Es kommt nicht oft vor, dass ein ARD-Sender für das ZDF Werbung macht: Doch das Hamburg-Journal im NDR kam am Sonntagabend nicht umhin, die Verfilmung von Dörte Hansens Bestseller „Altes Land“ (unter anderem mit Iris Berben) ausführlich vorzustellen. Der erste Teil des Zweiteilers lief kurz nach dem Hamburg-Journal im Konkurrenzprogramm.

„Altes Land“ konnte allersings gegen das offenbar ebenso zuschaueraffine Kontrastprogramm des Dresden-Tatorts „Parasomnia“ nicht den Top-Platz der TV-Quoten erobern. Den Tatort sahen 7,85 Millionen Zuschauer (Marktanteil 21,6 Prozent), bei „Altes Land schauten 5,29 Millionen zu (14,6 Prozent). Doch beide Sendungen mussten sich der Tagesschau mit Linda Zervakis geschlagen geben (8,66 Millionen, 24,0 Prozent).

"Altes Land": Lob bei Twitter

Ich hab grad mit oma altes land auf zdf geguckt und das' so wholesome gewesen, wenn sie nicht mitgekommen ist hab ich's ihr erklärt und wir mussten so lachen teilweise und oh man das war schön — 𝚕𝚊𝚗𝚍𝚙𝚘𝚖𝚎𝚛𝚊𝚗𝚣𝚎 🍊 (@sophielzutun) November 15, 2020

Habe eben „Altes Land“ im ZDF gesehen.

Jetzt #Merz bei #AnneWill. Der passt auch eher ins alte Land. — Steffen Regis (@dm2sr) November 15, 2020

Eigentlich mag ich keine filmischen Adaptionen von Büchern. "Altes Land" von Dörte Hansen ist eine Ausnahme. Das ZDF hat einen 2-Teiler a/ d/ komplexen Familiengeschichte gemacht. Der Beginn ist ein Flüchtlingsmädchen aus Ostpreußen, dass 1945 im Alten Land landet. Empfehlenswert — Maria Martínez (@MarMartinez2203) November 15, 2020

Dennoch kam „Altes Land“ offenbar gut bei denen an, die sich dafür entschieden haben. Bei Twitter waren die Reaktionen mehrheitlich positiv. „Bin begeistert, ging mir sehr nahe“, hieß es dort. Eine Zuschauerin schrieb, sie habe mit ihrer Oma geschaut: „Oh man(n), war das schön.“ „Beeindruckend“ und „empfehlenswert“ waren weitere Einschätzungen. Es gab auch Spott für CDU-Politiker Friedrich Merz, der bei "Anne Will" mitdiskutierte und mit "Altes Land" als Seitenhieb auf seine konservativen Vorstellungen in Zusammenhang gebracht wurde.

Der Zweiteiler greift die Bestseller-Geschichte der Hamburger Autorin Dörte Hansen auf, die selbst am Film mitgewirkt hat. Allerdings legt die TV-Geschichte andere Schwerpunkte. Der zweite Teil ist an diesem Montag zu sehen. In der ZDF-Mediathek steht „Altes Land“ zum Abruf bereit.