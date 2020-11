Hamburg. Wann greifen die Maßnahmen des Teil-Lockdowns, wann sinken die Zahlen der Corona-Neuinfektionen endlich? In Hamburg lag der Inzidenzwert am Sonntag bei 162,3, am Sonnabend bei 164,5. In Schleswig-Holstein wurden derweil am Sonntagabend 161 neue Corona-Fälle gemeldet.

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für den Norden am Montag, 16. November:

Tschentscher für Verbot von Großdemos in Innenstädten

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich dafür ausgesprochen, große Demonstrationen in Innenstädten in Corona-Zeiten nicht zu erlauben. „Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern, die auf engen Straßen und Plätzen zusammenkommen, sollten unter den derzeit schwierigen Pandemie-Bedingungen nicht genehmigt werden“, sagte der SPD-Politiker der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag).

Bei Versammlungen jeglicher Art müsse außerdem auf ausreichenden Abstand und das Tragen von Masken geachtet werden. Bei Nichteinhaltung müssten Polizei und Ordnungskräfte „konsequent dagegen vorgehen und die Versammlungen auflösen“, sagte Tschentscher vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag.

Vor eineinhalb Wochen war in Leipzig eine „Querdenken“-Kundgebung von mehr als 20.000 Gegnern der Corona-Maßnahmen aus dem Ruder gelaufen.

Corona-Krise: Hamburg ändert die Strategie

Corona: Künstlerin Tina Oelker setzt auf Crowdfunding-Kampagne

Auch die Hamburger Künstlerin Tina Oelker kämpft mit den enormen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie, etwa durch den weitgehenden Wegfall von Ausstellungen. In dieser Situation ist ihr Buchprojekt „Von Hasen und Göttern“ massiv gefährdet, ein 256 Seiten starker Bildband mit Zeichnungen, Fotos, Collagen und Abbildungen ihrer Malerei aus den vergangenen 20 Jahren, untermalt von lyrischen Texten. Im Zentrum die Frage – welche Verbindung zwischen dem Feldhasen, der griechischen Mythologie und der heutigen Gesellschaft besteht.

Foto: Roland Magunia

Um das Projekt zu realisieren, benötigt Tina Oelker 30.000 Euro. Diese Summe soll, unterstützt von der Kreativgesellschaft Hamburg, eine Crowd­funding-Kampagne erbringen. Wer unter gofundme.com/f/ofharesandgods mindestens 50 Euro spendet, bekommt eine signierte Ausgabe des Buchs. Für Spenden ab 500 Euro sind Originalwerke der auf St. Pauli lebenden Künstlerin erhältlich. Sämtliche Einnahmen sollen in die Buchproduktion fließen. Die Kampagne endet am 20. Dezember, bei Redaktionsschluss waren bereits mehr als 5000 Euro gespendet worden.

Corona: Wirtschaftsforscher fürchtet mehr Niedriglöhne

DIW-Chef Marcel Fratzscher befürchtet, dass die Ungleichheit in Deutschland wegen der Corona-Krise wächst. „Wir haben schon heute einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Mehr als 20 Prozent der Beschäftigten haben weniger als 60 Prozent des Medians, also weniger als circa 11,50 Euro brutto die Stunde“, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), und weiter: „Es besteht die Gefahr, dass der Anteil des Niedriglohnbereichs durch die Corona-Pandemie wächst.“

Planen Corona-Gegner Anschläge?

Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut warnt vor einer fortschreitenden Radikalisierung der Anti-Corona-Bewegung und schließt auch weitere Anschläge aus diesen Reihen nicht aus. Der Protest richte sich zunehmend nicht mehr gegen einzelne Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie, sondern gegen eine vermeintliche Corona-Diktatur, sagte Witthaut der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Dabei würden „offen Umsturzfantasien gegen die deutsche Regierung propagiert“. Es finde eine Radikalisierung durch Verschwörungstheorien statt.

Einzelne schreckten schon jetzt nicht mehr vor Anschlägen zurück, wie ein Brandanschlag auf das Robert-Koch-Institut und eine Sprengstoffexplosion in Berlin-Mitte samt entsprechendem Bekennerschreiben gezeigt hätten. Witthaut sagte: „Ich will nicht ausschließen, dass es weitere Anschläge gibt, was ich allerdings nicht hoffe.“

161 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein festgestellt

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Sonntagabend binnen eines Tages 161 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 158, am Sonntag vergangener Woche 177. Die Zahl der Todesfälle stieg um 3 auf 222.

Wie die Landesregierung weiter mitteilte, sind somit seit Beginn der Pandemie 11.518 Infektionen nachgewiesen worden. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge 116 Covid-19-Patienten – ebensoviele wie am Vortag.

Ärztekammer prüft Beschwerden über Corona-Leugner unter Ärzten

Die Ärztekammer Niedersachsen hat Patienten ermutigt, Ärzte zu melden, die sich als Corona-Leugner hervortun. Es gebe nur wenige Einzelfälle, teilte die Ärztekammer mit. Bezogen auf die Gesamtmitgliederzahl von knapp 43.000 Ärztinnen und Ärzten in Niedersachsen handele es sich um eine sehr niedrige zweistellige Zahl „unter 20“. Dennoch gebe es auch in Niedersachsen Beschwerden von Patienten und Ärztekollegen oder generelle allgemeine Hinweise von Dritten.

„Wenn wir Beschwerden erhalten, prüfen wir diese berufsrechtlich und holen in diesem Rahmen auch Stellungnahmen der betroffenen Ärzte ein“, sagte der Sprecher der Ärztekammer, Thomas Spieker. Gegebenenfalls werde ein berufsrechtliches Verfahren eingeleitet mit den Möglichkeiten, eine Rüge zu verhängen oder ein berufsgerichtliches Verfahren zu beantragen. „Im Einzelfall kann es auch sinnvoll sein, Strafanzeigen zu erstatten“, sagte Spieker.

