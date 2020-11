Hamburg. An der Wendenstraße in Hamburg-Hamm sind am späten Sonntagabend vier Fahrzeuge ausgebrannt, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte. Bei dem Feuer schräg gegenüber der Einsatzzentrale der Feuerwehr kamen gegen 23 Uhr auch ein Krankentransporter sowie ein Audi mit "HH-SV"-Kennzeichen zu Schaden.

Die am Straßenrand abgestellten Wagen brannten beim Eintreffen der Feuerwehr jeweils im Frontbereich. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen. An den Autos entstand Totalschaden. Die Polizei geht von von Brandstiftung aus.

Bereits im Januar hatten in der Wendenstraße drei Autos gebrannt, die mutmaßlich HSV-Fans zugeordnet werden konnten. Am Mittag hieß es dann von der Polizei, es gebe vermutlich keinen Zusammenhang zwischen den jetzt betroffenen Autos. Allerdings wurde ein Verdächtiger (29) festgenommen.