Rangeleien bei Gegendemo vor AfD-Parteitag

Hamburg. Am Rande eines Parteitags der AfD ist es am Sonntagvormittag in Hamburg zu Rangeleien zwischen Gegendemonstranten und der Polizei gekommen. Rund 50 linke Demonstranten hätten versucht, AfD-Mitglieder an der Teilnahme zu hindern, sagte ein Polizeisprecher. Beamte hätten dies verhindert. Dabei habe es "Schubsereien" gegeben.

Die AfD wollte am Sonntag in der Berufsbildenden Schule für Medien und Kommunikation in Dulsberg ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl im kommenden Jahr aufstellen. Es wurde erwartet, dass erneut Bernd Baumann auf Platz eins kandidiert. Der 62-Jährige sitzt seit 2017 im Bundestag und ist Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion.