Hamburg. Im Zusammenhang mit der Insolvenz des Reiseunternehmens Rainbow Tours ist am Freitag vor Gericht endlich die Anklage verlesen worden. Die ersten beiden Verhandlungstage hatte der Prozess noch nicht wirklich beginnen können, weil einer der Angeklagten, Jörg G. (61), nicht erschienen war. Er wurde schließlich verhaftet.

Die Staatsanwaltschaft wirft den insgesamt vier Angeklagten um den ehemaligen früheren Firmenchef von Rainbow Tours, Mathias Kampmann (58), Insolvenzverschleppung vor. Das Reiseunternehmen, das vor allem in den 90er Jahren vornehmlich bei jungen Leuten beliebt war, war in den Jahren 2010 und 2011 in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Rainbow Tours: Firmenchef könnte noch Bewährungsstrafe bekommen

Kampmann soll den Insolvenzantrag heraus gezögert haben mit dem Ziel, die noch rentablen Bereiche des Busunternehmens in eine neu gegründete Gesellschaft zu überführen. Darüber hinaus wird Kampmann auch Betrug vorgeworfen.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Im Rahmen einer möglichen sogenannten Verständigung teilte der Vorsitzende Richter mit, dass für Kampmann, sollte dieser ein umfassendes Geständnis ablegen, aus Sicht der Kammer eine Strafe möglich sei, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Vorstellbar sei ein Strafmaß zwischen 16 und 22 Monaten. Der Angeklagte hatte zuvor über seine Verteidigung signalisiert, dass er zu einem Geständnis sowie zur Zahlung einer Schadenswiedergutmachung von 15.000 Euro bereit sei. (bem)