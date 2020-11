Hamburg. Der Lockdown zeigt noch keine Wirkung: Mit 660 Corona-Fällen an einem Tag hat Hamburg am Donnerstag einen Rekord verzeichnet. Die Zahl der Klinik-Patienten stieg auf 292 (Vortag 283). Unterdessen gab es einen Corona-Ausbruch in einem Altenheim in Heimfeld: 70 Bewohner und 20 Mitarbeiter wurden positiv getestet.

Am Freitag kommt im Hamburger Rathaus eine große Expertenrunde zusammen, um über die weitere Entwicklung in der Corona-Krise zu informieren.

Hier können Sie den täglichen Corona-Newsletter kostenlos abonnieren

Dabei sind neben Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhard die UKE-Chefärzte Stefan Kluge, Marylyn Addo und Martin Scherer sowie der Hamburger Ärztekammer-Präsident Pedram Emami, der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit und der Epidemiologe Prof. Dr. Gérard Krause. Die Pressekonferenz können Sie ab 13 Uhr hier live verfolgen.

Die aktuellen Fallzahlen aus ganz Norddeutschland:

Hamburg: 660 neue Corona-Fälle, 292 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern, keine neuen Todesfälle. Sieben-Tage-Wert: 165,2 (Stand: Donnerstagmittag)

Schleswig-Holstein: 192 neue Corona-Fälle, 119 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern, keine neuen Todesfälle, Sieben-Tage-Wert: 52,6 (Stand: Donnerstagabend)

Niedersachsen: 1613 neue Corona-Fälle, 21 weitere Todesfälle. Sieben-Tage-Wert: 106,5 (Stand: Donnerstagmorgen, Niedersachsen meldet auf Landesebene keine Krankenhaus-Belegungszahlen)

Mecklenburg-Vorpommern: 140 neue Corona-Fälle, 333 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern, zwei weitere Todesfälle. Sieben-Tage-Wert: 43,8 (Stand: Donnerstagnachmittag)

Bremen: 246 neue Corona-Fälle, 166 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern, vier weitere Todesfälle. Sieben-Tage-Wert Stadt Bremen: 196,8, Stadt Bremerhaven: 98,5 (Stand: Donnerstagnachmittag, Bremen gibt den Sieben-Tage-Wert nur getrennt nach beiden Städten an)

Die wichtigsten Corona-Nachrichten aus Norddeutschland am Freitag, 13. November:

Corona in Deutschland und weltweit – die interaktive Karte

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Hamburg: Soforthilfe-Betrüger vor Gericht

Am kommenden Dienstag wird am Amtsgericht St. Georg ein Fall von Soforthilfe-Betrug behandelt. Erklären muss sich ein 45-jähriger Hamburger, der im April bei der Hamburgischen Investitions- und Förderbank einen Antrag auf Corona-Hilfe gestellt haben soll.

Dabei soll er wahrheitswidrig angegeben haben, selbständig zu sein sowie infolge der Corona-Pandemie keine Einnahmen mehr zu erzielen. Daraufhin erhielt er finanzielle Unterstützung in Höhe von 11.000 Euro. Tatsächlich hatte der 45-Jährige aber kein Gewerbe angemeldet, sondern Leistungen des Jobcenters bezogen.

"Drive-through"-Testzentrum für Stormarn

Das gemeinsame Testzentrum für die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg in Trittau ist nun auch vollständig als „Drive-through“-Anlage an den Start gegangen. Hierfür sind drei Container auf dem Parkplatz des ehemaligen Famila-Marktes an der Nikolaus-Otto-Straße aufgestellt worden. Sie lösen das Wohnmobil ab, von dem aus seit dem 2. November getestet wurde. Das Testzentrum wird täglich von 13 bis 18 Uhr besetzt sein. Mehr dazu lesen Sie hier.

Corona-Krise: Hamburg ändert die Strategie

Streit um "Corona"-Digitalisierung an Schulen

Die Digitalisierung an Niedersachsens Schulen kommt nach Einschätzung der Grünen nicht voran. Das sei „ernüchternd“, sagte deren Chefin der Landtagsfraktion, Julia Willie Hamburg, der „Braunschweiger Zeitung“ zu einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen. „Die Lehrkräfte brauchen dringend Laptops, gerade in der aktuellen Corona-Lage ist das vorrangig“, sagte die Politikerin.

In der Anfrage ging es um die Frage: „Auf welche Weise erfolgt die Ausstattung von Lehrkräften mit Dienstlaptops?“ Das Kultusministerium wies in seiner Antwort auf den Beschluss hin, „Anstrengungen für den Ausbau digitaler Lehr-, Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten für Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu intensivieren“. Gemeint seien auch digitale Endgeräte für Lehrer.

Lesen Sie auch:

Laut dem Ministerium unter Führung von Grant Hendrik Tonne (SPD) werde derzeit zwischen Bund und Ländern eine Vereinbarung zur Förderung dienstlicher Leihgeräte für Lehrkräfte ausgehandelt. Auf deren Grundlage solle dann eine Förderrichtlinie für die Umsetzung in Niedersachsen entwickelt werden. Dazu gehöre auch eine öffentliche Anhörung, dann folgten Antragsverfahren und Beschaffung. Den Grünen geht das nicht schnell genug.

„Die von Minister Tonne versprochene schnelle Anschaffung von Laptops droht zu einem weiteren Kapitel der Schlagzeilen-Politik unserer Landesregierung zu werden“, beklagte die Grünen-Fraktionschefin. „Den Schulen helfen diese Ankündigungen allerdings wenig, wenn das Kultusministerium zur Digitalisierung seine Hausaufgaben nicht mit dem gebotenen Tempo macht.“

Corona-Krise: Wie ausgelastet Deutschlands Intensivstationen sind

‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind Wo noch Intensivbetten frei sind

Hier geht es zum Corona-Newsblog für Norddeutschland vom Donnerstag