Hamburg. Wann kommt der Corona-Knick? Die Fallzahlen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zeigen anderthalb Wochen nach Beginn der strengeren Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie noch keine Tendenz zum Rückgang. Die Gesundheitsämter in den norddeutschen Bundesländern arbeiten weiter am Limit, Hamburgs zentrale Taskforce zur Kontaktnachverfolgung sucht Mitarbeiter – und der Corona-Ausbruch in einem Altenheim in Norderstedt hat bereits 13 Tote gefordert.

In Hamburg hofft man am Donnerstag allerdings auf einen erstmaligen substanziellen Rückgang des Sieben-Tage-Werts. Der Grund: Vor einer Woche war mit 647 Neuinfektionen ein trauriger Rekord aufgestellt worden – sollte die Zahl der neuen Fälle heute auf dem Niveau der vergangenen Tage liegen, könnte der Inzidenzwert auf "nur noch" 150 sinken.

Die wichtigsten Corona-Nachrichten aus Norddeutschland am Donnerstag, 12. November:

Die aktuellen Fallzahlen aus ganz Norddeutschland

Hamburg: 396 neue Corona-Fälle, 283 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern, sechs weitere Corona-Tote vom Institut für Rechtsmedizin bestätigt. Sieben-Tage-Wert: 164,5 (Stand: Mittwochmittag)

396 neue Corona-Fälle, 283 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern, sechs weitere Corona-Tote vom Institut für Rechtsmedizin bestätigt. Sieben-Tage-Wert: 164,5 (Stand: Mittwochmittag) Schleswig-Holstein: 247 neue Corona-Fälle, 113 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern, fünf weitere Corona-Tote (Stand: Mittwochabend, Schleswig-Holstein meldet auf Landesebene keinen Sieben-Tage-Wert)

247 neue Corona-Fälle, 113 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern, fünf weitere Corona-Tote (Stand: Mittwochabend, Schleswig-Holstein meldet auf Landesebene keinen Sieben-Tage-Wert) Niedersachsen: 1512 neue Corona-Fälle, 19 weitere Todesfälle. Sieben-Tage-Wert: 106,1 (Stand: Mittwochmittag, Niedersachsen meldet auf Landesebene keine Krankenhaus-Belegungszahlen)

1512 neue Corona-Fälle, 19 weitere Todesfälle. Sieben-Tage-Wert: 106,1 (Stand: Mittwochmittag, Niedersachsen meldet auf Landesebene keine Krankenhaus-Belegungszahlen) Mecklenburg-Vorpommern: 117 neue Corona-Fälle, 320 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern, keine neuen Todesfälle. Sieben-Tage-Wert: 43,3 (Stand: Mittwochnachmittag)

117 neue Corona-Fälle, 320 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern, keine neuen Todesfälle. Sieben-Tage-Wert: 43,3 (Stand: Mittwochnachmittag) Bremen: 217 neue Corona-Fälle, 173 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern, keine neuen Todesfälle. Sieben-Tage-Wert Stadt Bremen: 196,8, Stadt Bremerhaven: 103,6 (Stand: Mittwochnachmittag)

Unbekannter bedroht Kinder in Straßenbahn – wegen Masken

Zwei Kinder sind in einer Straßenbahn in Rostock von einem unbekannten Täter bedroht und aufgefordert worden, ihren Mund-Nasen-Schutz abzusetzen. Der mutmaßlich jugendliche Täter holte am Montagnachmittag ein Taschenmesser aus seiner Jacke und hielt es vor das Gesicht des 13 Jahre alten Mädchens, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zudem unterstrich er seine drohenden Worte mit einer Geste, indem er einen Finger vor seinem Hals lang zog.

Die beiden Kinder nahmen daraufhin die Masken ab. Als sie diese wieder aufsetzen wollten, wiederholte der mutmaßliche Täter seine Forderung. Das Mädchen und ein elf Jahre alter Junge stiegen daraufhin aus der Straßenbahn aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Lufthansa testet alle Passagiere auf Flug nach Hamburg

Die Lufthansa hat auf der Fluglinie München–Hamburg mit dem angekündigten Probelauf mit Corona-Schnelltests für alle Passagiere begonnen. Vor dem Start der ersten Maschine des Tages vom Münchner Flughafen nach Hamburg am Donnerstagmorgen um 9.10 Uhr sollten sämtliche Passagiere getestet werden. Ersatzweise konnten die Fluggäste einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR-Test vorlegen oder sich kostenfrei auf einen anderen Flug umbuchen lassen.

Die Antigen-Schnelltests weisen nicht den Covid-19-Erreger als solchen nach, sondern mit diesem verbundene Proteine. Die Funktionsweise ähnelt einem Schwangerschaftstest, die Ergebnisse sollen nach 30 bis 60 Minuten vorliegen. Allerdings sind die Tests ungenauer als die üblichen PCR-Tests.

Die unter hohen Verlusten leidende Fluggesellschaft hofft, wieder mehr Flugverbindungen insbesondere nach Übersee anbieten zu können. Ein großes Hemmnis für die Wiederbelebung des Luftverkehrs sind bisher die Quarantäneregeln, die in den meisten Ländern für internationale Fluggäste gelten. In der Lufthansa-Gruppe wurden die Schnelltests bereits bei Flügen der Tochter Austrian zwischen Berlin und Wien erprobt.

HHLA sieht Anzeichen für Besserung in der Corona-Krise

Der stark von der Corona-Krise getroffene Hamburger Hafenbetreiber HHLA spürt wieder eine leichte Belebung der Geschäfte. Treiber sei China, dort wachse die Wirtschaft wieder, teilte der Konzern am Donnerstag in Hamburg mit. Allerdings muss der Konzern weiter Abstriche machen. Umsatz und Ergebnis lagen auch nach neun Monaten deutlich unter den Vorjahreswerten. Wegen der anhaltenden Unsicherheiten traut sich der Konzern weiterhin keine Prognose zu.

Das Management bleibt aber bei seiner Einschätzung, dass Umsatz und Ergebnis 2020 stark zurückgehen werden. Das zeigen auch bereits die Zahlen für die ersten neun Monate. Der Umsatz des Konzerns ging in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr mehr als 8 Prozent auf 959,9 Millionen Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um knapp 39 Prozent auf 107,1 Millionen Euro. Unterm Strich brach der Gewinn um mehr als die Hälfte ein auf 37,2 Millionen Euro.

Corona-Krise: Hamburg ändert die Strategie

Evotec weiter unbeeindruckt von Corona-Krise

Der Wirkstoffforscher Evotec sieht weiter keine drastischen Corona-Folgen für das eigene Unternehmen. Es komme lediglich zu leichten Verzögerungen bei Vertragsabschlüssen und beim Erreichen von Meilensteinen. Auf die gesamtfinanzielle und strategische Entwicklung habe die Covid-19-Pandemie bisher keine wesentlichen Auswirkungen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit.

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um zwölf Prozent auf 360,4 Millionen Euro. Wegen höherer Forschungs- und Entwicklungsausgaben ging der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 17 Prozent auf 76,9 Millionen Euro zurück. Damit schnitt Evotec etwas besser ab, als Experten es erwartet hatten. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt.

Hamburger Start-up boomt – Tücher gegen beschlagene Brillengläser

Brillenträger haben ihr ganz eigenes Problem mit der Maskenpflicht: Schnell sind die Gläser beschlagen und man sieht nichts mehr. Abhilfe verspricht das Brillenputztuch Foogy aus Hamburg.

Knabenchöre planen Online-Aktion

Alle Chöre leiden unter der Pandemie. Besonders hart aber trifft es die Knabenchöre, da sie nicht nur ihre Konzerte absagen müssen, sondern auch mit Nachwuchssorgen zu kämpfen haben. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, veranstalten an diesem Sonnabend 42 Knabenchöre aus dem gesamten deutschsprachigen Raum einen gemeinsamen Aktionstag.

„Ein solch gespanntes Netzwerk soll ein Ausrufezeichen werden und sein. Für die Musik und für das, was die Basis des Musizierens ist. Bei Knabenchören, mit aller Kurzlebigkeit der Knabenstimmen, ist dies vor allem: die Nachwuchsgewinnung“, erklärten die Initiatoren. Ursprünglich war geplant, dass die teilnehmenden Knabenchöre individuelle „Flashmobs“ in ihren jeweiligen Herkunftsstädten veranstalten. Aufgrund des kulturellen November-Lockdowns verlagert sich die Aktion in die sozialen Netzwerke. So auch beim Neuen Knabenchor Hamburg, einem der größten Ensembles an der Staatlichen Jugendmusikschule. Von den Hamburger Jungen, wie von allen beteiligten Ensembles, wird pünktlich um 11.55 Uhr (das symbolische „Fünf vor zwölf“) ein Video unter dem Hashtag #KulturGutKnabenchor auf Facebook, Instagram und YouTube erscheinen. Auch der Hamburger Knabenchor sei „selbstverständlich“ mit dabei, sagt Chormanagerin Caroline Clermont. Ihr Chor wird ein eigens produziertes Kurzvideo präsentieren.

Initiiert wurde der Aktionstag von den Augsburger Domsingknaben, den Regensburger Domspatzen, dem Tölzer und dem Windsbacher Knabenchor.

Dating in Corona-Zeiten: A walk in the park...

Das Coronavirus verändert auch das Datingverhalten der Großstädter. Warum auf einmal der Spaziergang im Park wieder in ist.

