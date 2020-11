Hamburg. Seit 2010 richtet die Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll jedes Jahr die Veranstaltung „reden! statt schweigen“ aus. Heute wollte die Stiftung in der Kampnagel Kulturfabrik wieder mit hochkarätigen Gästen über psychische Krankheiten diskutieren. Die Pandemie durchkreuzte diesen Plan.

Stattdessen gibt es nun einen Videobeitrag mit fünf Filmen. Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard warnt in einem Interview mit Stephanie Wuensch, Vorsitzende der Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll, davor, Ängste vor Corona weiter zu schüren: „Wir hatten am Anfang der Pandemie Expertinnen und Experten, die auf dem Standpunkt standen, die Leute könnten gar nicht genug Angst vor dem Virus bekommen, damit sie sich an alle Regeln halten.“

„Die Menschen haben in Pandemiezeiten genügend Angst"

Dies sei der falsche Weg: „Die Menschen haben in Pandemiezeiten genügend Angst. Angst um ihre Gesundheit, Angst um ihre Existenz, Angst um ihre Angehörigen.“ Dies würde vor allem Menschen mit psychischen Problemen noch stärker belasten. Stattdessen müsse Politik mit Transparenz deutlich machen, warum es so wichtig sei, sich an die Corona-Regeln zu halten: „Politik darf Angst nicht zum Handlungsansatz machen.“

Ohnehin, so die Senatorin, seien Menschen mit psychischen Problemen durch Corona besonders gefordert. Gerade diese Personengruppe sei auf feste Strukturen angewiesen. „Deshalb ist es für sie besonders hart, wenn sich das Leben plötzlich so radikal ändert.“ Melanie Leonhard glaubt allerdings auch, dass durch die Pandemie das Verständnis für Betroffene mit psychischen Erkrankungen gewachsen sei. „Die Ungewissheit durch die Pandemie macht vielen zu schaffen.“ Umso stärker werde man nun nachvollziehen können, wie sehr Menschen mit seelischen Problemen leiden.

In einem anderen Filmbeitrag trägt die ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin Dagmar Berghoff die Einschätzung eines ehemaligen Patienten zum Thema „Digitalisierung und psychische Krankheiten“ vor. In weiteren Kurzfilmen geht es um die Spendenprojekte der Stiftung.

Die Filme sind auf der Homepage der Stiftung (www.sfo.hamburg) zu sehen.