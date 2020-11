Gegner in Quarantäne: Towers-Spiel gegen Gießen fällt aus

Hamburg. Das für Sonntag vorgesehene Heimspiel des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers gegen die Gießen 46ers findet nicht wie geplant statt. Da sich die Hessen coronabedingt in Quarantäne befinden, stimmte der Ligaverband BBL einem Antrag der 46ers auf eine Spielverlegung zu. Ein neuer Termin soll zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden.

Das Team von Towers-Coach Pedro Calles hat somit nach dem 78:75-Auftaktsieg gegen Brose Bamberg ein spielfreies Wochenende. Danach folgen für die Hamburger Korbjäger drei Auswärtsspiele in Würzburg (22. November), Bonn (3. Dezember) und beim Mitteldeutschen BC (6. Dezember). Erst am 13. Dezember spielen die Towers gegen Ulm wieder in der heimischen Arena.