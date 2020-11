Hamburg. Der Ausbau des Radverkehrsnetzes kommt in Hamburg gut voran. Das jedenfalls schließen SPD und Grüne aus einer Senatsantwort auf eine von ihnen gestellte Kleine Anfrage. Demnach sah die Stadt im Jahr 2017 nur bei 97,35 Kilometern (etwa 36 Prozent) des Veloroutennetzes „keinen Handlungsbedarf“ mehr, mithin: Ein gutes Drittel der Strecken galt damals als fertig und bestens in Schuss. 49 Kilometer (etwa 16 Prozent) waren damals „in Bearbeitung“ und bei rund 133 Kilometern (etwa 48 Prozent) war der Baubeginn noch gar nicht terminiert.

Heute dagegen besteht schon bei rund 175 Kilometern (63 Prozent) des Veloroutennetzes kein Handlungsbedarf mehr, wie der Senat nun auf die Kleine Anfrage der Bürgerschaftsabgeordneten Lars Pochnicht (SPD) und Rosa Domm mitteilte. Rund 93 Kilometer (33 Prozent) des Veloroutennetzes seien derzeit in Bearbeitung und bei rund zwölf Kilometern (vier Prozent) stehe der Baubeginn noch nicht fest. Das heißt: Fast zwei Drittel des Netzes sind mittlerweile fertiggestellt, ein Drittel ist bereits im Bau – und nur bei einem kleinen Teil ist der Start des Ausbaus noch nicht terminiert.

Rot-Grün: Radeln wird sogar "richtig Spaß" machen

SPD und Grüne zeigten sich jetzt zufrieden mit dem Fortschritt. „Wir arbeiten hart daran, die Wege für den Radverkehr in Hamburg immer besser und sicherer zu machen“, sagte SPD-Radverkehrspolitiker Lars Pochnicht. „Allein 2019 und 2020 haben wir 145 Millionen Euro in die Hamburger Radverkehrsinfrastruktur investiert. Wir wollen erreichen, dass das Radfahren in Hamburg stetig attraktiver wird und immer mehr Menschen das Fahrrad auch auf Alltagswegen nutzen.“

Rosa Domm, in der Grünen-Fraktion zuständig für das Thema Mobilitätswende, sagte: „Wir haben unsere ehrgeizigen Ziele umgesetzt. Es sind knapp zwei Drittel des gesamten Veloroutennetzes fertig, das verbleibende Drittel ist fast komplett in Bearbeitung. Damit sind bald alle Ecken Hamburgs durch eine große, durchgängige Infrastruktur miteinander verbunden, auf der das Radfahren nicht nur komfortabel und zügig möglich ist, sondern auch noch richtig Spaß macht.“

Velorouten erstrecken sich über 280 Kilometer

Hamburgs Velorouten-Netz umfasst laut Rot-Grün „14 stadtweite Routen mit einer Gesamtlänge von rund 280 Kilometern“. Dieses bezirks- und stadtteilübergreifende Netz bündele den Alltagsradverkehr auf möglichst verkehrsarmen Strecken und verbände die Wohngebiete der inneren und äußeren Stadt mit den Stadtteilzentren und der City.

Veloroute Hamburg: Hier geht es zu einer interaktiven Karte

Diese Routen stellten das Grundgerüst des gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes dar und bildeten gleichzeitig das Rückgrat der bezirklichen Netze.