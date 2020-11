Hamburg. Für Besucher ist der Tierpark Hagenbeck wegen des Corona-Lockdowns geschlossen. Doch für zwei neue Bewohner haben sich jetzt die Tore in Stellingen geöffnet: Bum-i und Max.

Tausende von Kilometern haben die beiden Nordchinesischen Leoparden auf ihrem Weg nach Hamburg zurückgelegt. Der Zoo in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hatte die beiden seltenen Exemplare zur Verfügung gestellt, wie der Tierpark Hagenbeck mitteilte.

„Es ist sehr wichtig für den gesamten Bestand, dass wir nun blutsfremde Tiere bekommen haben“, sagt Zootierarzt Michael Flügger. Er ist der Koordinator des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für die bedrohten Raubkatzen und weiß um die Schwierigkeit, geeignete Tiere zu finden: „Außer ein paar uralten Tieren in den USA gibt es vielleicht noch welche in China. Doch der Informationsaustausch ist sehr schwierig. Deshalb war ich so glücklich, gleich zwei Tiere aus dem Zoo Seoul bekommen zu können.“

Hagenbeck hofft auf Nachwuchs bei Nordchinesischen Leoparden

Während Bum-i (wörtlich: Langschläfer, Schlafmütze) in Hamburg verbleibt, geht die Reise für den älteren Max nach einer 30-tägigen Quarantäne weiter: Er soll im dänischen Safari-Park Ebeltoft sein neues Zuhause finden.

Bum-i bleibt allerdings nicht allein: Aus dem Safari-Park in Thoiry (Frankreich) soll bald Weibchen Naoli kommen und zusammen mit Bum-i für Nachwuchs sorgen. 2015 hatte ein mysteriöses Leopardensterben bei Hagenbeck Schlagzeilen gemacht.

Nordchinesische Leoparden werden in ihrer Heimat wegen ihres Fells gejagt und sind die am stärksten gefährdete Leopardenart. Etwa 40 Exemplare leben in europäischen Zoos.

Wissenswertes zum Tierpark Hagenbeck: