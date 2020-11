Hamburg. Corona und kein Ende in Sicht: Seit einer Woche ist auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen ein Teil-Lockdown in Kraft getreten, um die rasant steigenden Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen. In den vergangenen sieben Tagen wurden in der Hansestadt 3104 Positiv-Getestete gemeldet, der Inzidenzwert liegt aktuell bei 163,4.

Mit Kurzarbeit haben sich Tausende Betriebe in der Corona-Krise behauptet. Im Sommer gab es einen deutlichen Rückgang. Wer nun im Zuge des Teil-Lockdowns erneut verkürzt arbeiten lassen will, muss eine wichtige Frist beachten.

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für den Norden am Montag, 9. November:

Senatorin Leonhard: So leidet die Seele durch die Pandemie

Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard warnt in einem Interview mit Stephanie Wuensch, Vorsitzende der Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll, davor, Ängste vor Corona weiter zu schüren: „Wir hatten am Anfang der Pandemie Expertinnen und Experten, die auf dem Standpunkt standen, die Leute könnten gar nicht genug Angst vor dem Virus bekommen, damit sie sich an alle Regeln halten.“

Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard

Foto: Marcelo Hernandez

Dies sei der falsche Weg: „Die Menschen haben in Pandemiezeiten genügend Angst. Angst um ihre Gesundheit, Angst um ihre Existenz, Angst um ihre Angehörigen.“ Dies würde vor allem Menschen mit psychischen Problemen noch stärker belasten. Stattdessen müsse Politik mit Transparenz deutlich machen, warum es so wichtig sei, sich an die Corona-Regeln zu halten: „Politik darf Angst nicht zum Handlungsansatz machen.“

Ohnehin, so die Senatorin, seien Menschen mit psychischen Problemen durch Corona besonders gefordert. Gerade diese Personengruppe sei auf feste Strukturen angewiesen. „Deshalb ist es für sie besonders hart, wenn sich das Leben plötzlich so radikal ändert.“ Melanie Leonhard glaubt allerdings auch, dass durch die Pandemie das Verständnis für Betroffene mit psychischen Erkrankungen gewachsen sei. „Die Ungewissheit durch die Pandemie macht vielen zu schaffen.“ Umso stärker werde man nun nachvollziehen können, wie sehr Menschen mit seelischen Problemen leiden.

Tschentscher: Die Lage in den Kliniken wird schwieriger

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist besorgt wegen der zunehmenden Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken der Hansestadt, die möglicherweise bald die Zahlen im Frühjahr übertreffen werden. Die Lage werde schwieriger, sagte er im Interview mit der „Hamburger Morgenpost“. Schon im Frühjahr seien Intensivkapazitäten begrenzt gewesen, weshalb planbare Eingriffe verschoben wurden. „Das ist in den Kliniken letztlich auch eine Frage des Personals. Wir müssen an die Belastung und Gesundheit der Beschäftigten denken.“ Es gehe deshalb nun darum, mit dem Teil-Lockdown das Infektionsgeschehen stark abzubremsen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher

Foto: Michael Rauhe

Gleichzeitig nannte er die Berichte aus der Impfstoffentwicklung „ermutigend“. So gebe es eine Reihe an Wirkstoffen, die bereits in der klinischen Prüfung seien. „Das ist mehr als man im Frühjahr erwarten konnte.“ Dennoch werde es noch dauern, bis tatsächlich ein Impfstoff da ist und eine ausreichende Zahl an Personen geimpft ist.

Hoffnung auf Weihnachten ohne Corona-Regeln machte Tschentscher nicht. „Wir werden wahrscheinlich auch Ende Dezember noch generelle Beschränkungen haben. Alles hängt davon ab, wie gut es uns jetzt gelingt, die Infektionsdynamik zu bremsen.“

Linke kritisiert Umgang mit Geflüchteten in Quarantäne

Die Linke hat am Sonntag auf aus ihrer Sicht unhaltbare Zustände in einer Flüchtlingsunterbringung am Bargkoppelweg in Rahlstedt hingewiesen. Wegen eines Corona-Ausbruchs in der Zentralen Erstaufnahme am benachbarten Bargkoppelstieg mit mehr als 70 Infizierten seien die nicht infizierten Geflüchteten am Bargkoppelweg 60 einquartiert worden, sagte die Linken-Bürgerschaftsabgeordnete Carola Ensslen. Laut Ensslen handelt es sich um einen reaktivierten Reservestandort. Obwohl sie negativ getestet worden seien, habe man die Bewohner nach der Desinfektion ihrer ursprünglichen Unterkunft nicht zurückgebracht. „Jetzt leben sie seit drei Wochen in Quarantäne“, so Ensslen.

Am Sonnabend habe sie mit Bewohnern gesprochen, die an den Zaun der bewachten Unterkunft gekommen seien. Diese schliefen offenbar in Vier- bis Achtbettzimmern unter schlechten Hygienebedingungen. „Die Bewohner monierten, dass Desinfektionsspender leer seien und sie sich in Mehrbettzimmern nicht vor Infektionem schützen könnten.“ Ihr sei berichtet worden, dass immer wieder neue Infektionen auftreten würden, zuletzt vier am Freitag.

Die Linken-Bürgerschaftsabgeordnete Carola Ensslen hat am Wochenende mit Bewohnern der Flüchtlingsunterbringung am Bargkoppelweg gesprochen.

Foto: Roland Magunia

Das würde die Quarantäne jedes Mal aufs Neue verlängern. Sie habe Mütter mit Säuglingen gesprochen, die sich große Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder machten. „Ich bin erschüttert, dass in einer reichen Stadt wie Hamburg Menschen wie Vieh weggesperrt werden“, so die Politikerin. Das zuständige Einwohnerzentralamt war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

177 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Sonntagabend binnen eines Tages 177 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden – am Vortag waren es 233. Die Zahl der Todesfälle stieg um 1 auf 201. Wie die Landesregierung weiter mitteilte, haben sich somit seit Beginn der Pandemie 9997 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert.

In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge 120 Covid-19-Patienten. Am Sonnabend waren es 124.

Im Sommer deutlich weniger Kurzarbeit im Norden

Rund 30.500 Betriebe in Schleswig-Holstein haben von März bis Oktober für insgesamt 353.600 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Die am stärksten betroffenen Branchen waren im Zuge der Corona-Pandemie der Einzelhandel ohne den Lebensmittelbereich, das Gaststättengewerbe, das Gesundheitswesen, der Großhandel und der Bau, wie aus Angaben der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit hervorgeht. Tatsächlich geleistet wurde Kurzarbeit nach den aktuellsten Zahlen im Juli von 64.700 Beschäftigten in 9100 Betrieben. Damit gab es in jedem neunten Betrieb im Land Kurzarbeit.

Zum Frühjahr bedeutete dies einen deutlichen Rückgang, denn im April arbeiteten noch 154.300 Beschäftigte in 20.900 Betrieben kurz. Die Gesamtausgaben für Kurzarbeit summierten sich bis zum 25. Oktober auf 410 Millionen Euro.

„In den vergangenen Monaten hatte sich die Situation für einige Branchen in Schleswig-Holstein wieder etwas entspannt", erläuterte die Regionaldirektorin der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann. „Sie konnten von den Corona-Lockerungen profitieren und haben daher ihre Kurzarbeit häufig reduziert oder sogar beendet. Infolge der aktuellen Pandemie-Entwicklung mit dem Teil-Lockdown seit dem 2. November könne es nun wieder notwendig werden, Kurzarbeit neu anzuzeigen. Dies sei erforderlich, wenn sie mindestens drei Monate lang unterbrochen wurde. Nachträgliche Anzeigen könnten nicht berücksichtigt werden, äußerte Haupt-Koopmann in Richtung Unternehmen.

Gedenken an Pogromnacht in Hannover fällt coronabedingt aus

Das traditionelle Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938 fällt in Hannover wegen der Corona-Pandemie aus. Die Landeshauptstadt hat die Veranstaltung, die für diesen Montag geplant war, abgesagt. Der Gedenkort an der zerstörten Neuen Synagoge an der Roten Reihe wird aber von 10 bis 18 Uhr geöffnet und für ein individuelles Gedenken unter Wahrung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln zugänglich sein, teilte eine Sprecherin der Stadt mit.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay bittet um Verständnis für diese Entscheidung, die in Absprache mit den jüdischen Gemeinden getroffen wurde. In Gedenken an die Opfer findet eine kurze und nichtöffentliche Kranzniederlegung im kleinen Kreise statt. Am 9. November 1938 waren im Deutschen Reich die Synagogen angesteckt, Friedhöfe geschändet und Geschäftsleute, die als jüdisch galten, verhaftet und verschleppt worden.

