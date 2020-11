Hamburg. Am Sonntagnachmittag sind rund 130 Islamisten durch die Hamburger Innenstadt gezogen. Die Demonstranten starteten am Kreuzweg in St. Georg und zogen Richtung Rathaus. Sie hielten Plakate hoch und riefen "Alla hu Akbar" (Gott ist groß). An dem Aufzug beteiligten sich auch rund 30 Frauen. Sie liefen getrennt von den Männern am Ende des Demonstrationszuges.

Die Polizei begleitete die Demonstration. Zu Zwischenfällen kam es bisher nicht. Ein Gegendemonstrant hielt ein Foto von dem in Frankreich getöteten Geschichtslehrer hoch, der seinen Schülern im Rahmen seines Unterrichts über Meinungsfreiheit die Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte.

Die Demonstranten hielten Plakate hoch und riefen "Alla hu Akbar".

Foto: Andre Zand-Vakili

Der Aufzug stand unter dem Motto „Wir sind gegen Diskriminierung und für Respekt unseres Propheten Mohammed“. In dem auf der Facebook-Seite des Instituts veröffentlichten Aufruf mit dem Titel „Demo für unseren Propheten“ ist von den jüngsten mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlägen in Nizza, Paris und Wien keine Rede.

Islamisten-Demo in Hamburg – für Al-Azhari-Institut ist Grundgesetz nachrangig

Das 2013 gegründete Al-Azhari-Institut in St. Georg wird vom Verfassungsschutz beobachtet und strebt nach Einschätzung des Nachrichtendienstes eine islamistische Gesellschaftsordnung an. Demnach soll Institutsleiter Mahmoud A. im Unterricht geäußert haben, dass Frauen ihren Männer gehorchen müssten und als „letztes Mittel“ auch geschlagen werden dürften. Erkennbar sei in den Instituts-Lehrgängen zudem ein deutlicher Antisemitismus. Auch werde dort die Auffassung vertreten, dass Muslime in erster Linie die Scharia befolgen müssen, das Grundgesetz sei nachrangig.

Der Hamburger Verfassungsschutz hatte vor der Demonstration gewarnt.

Foto: Andre Zand-Vakili

Ziel sei die Etablierung eines islamischen politischen Systems. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar 2020 wollte Mahmoud A. laut Verfassungsschutz mit seiner „Friedenspartei“ antreten. Die Teilnahme scheiterte jedoch, weil eine Frist nicht eingehalten worden war.