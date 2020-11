Motorradfahrer bei Kollisionen mit Autos schwer verletzt

Hamburg. Zwei Motorradfahrer sind in Hamburg bei Zusammenstößen mit Autos schwer verletzt worden. Im Stadtteil Eilbek hatte ein Autofahrer am Samstagnachmittag in der Ritterstraße beim Ausparken aus einer Parklücke einen 48-jährigen Motorradfahrer übersehen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der Motorradfahrer fuhr in das Auto und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Er wurde mit einer Verletzung an der Schulter und einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Am Abend wurde ein weiterer Motorradfahrer im Stadtteil Sasel schwer verletzt. Laut Polizeiangaben stand der Mann unter Alkoholeinfluss, als er auf der Stadtbahnstraße durch einen Fahrfehler mit einem Auto kollidierte. Er wurde mit Verletzungen am Bein und einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht. Er schwebt nicht ins Lebensgefahr.