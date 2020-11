Hamburg. Zwei Motorradfahrer sind bei Kollisionen mit Autos am Sonnabend im Bezirk Wandsbek schwer verletzt worden. Die erste schwere Unfall ereignete sich am Nachmittag im Stadtteil Eilbek: Nach Angaben der Polizei Hamburg wollte ein Pkw-Fahrer gegen 17.24 Uhr auf der Ritterstraße wenden und übersah bei dem Manöver offenbar ein herannahendes Motorrad.

Dieses krachte frontal in das Auto. Der Biker wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt er ein Schädel-Hirn-Trauma und verletzte sich zudem an der Schulter. Der Mann wurde in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Abend dann krachte es in Sasel: Hier kam ein Motorradfahrer gegen 19.18 Uhr auf der Stadtbahnstraße ins Schlingern und kollidierte mit einem Pkw. Auch er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma sowie möglicherweise eine Beinfraktur, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Warum der Biker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unklar. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.