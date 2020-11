Hamburg. Schulsenator Ties Rabe (SPD) hält an der Öffnung der Schulen auch in Zeiten steigender Covid-19-Infektionszahlen fest. Eine komplette Schließung oder der Wechsel in den Hybridunterricht würde „Familien ex­trem belasten“, sagt Rabe, der eine wissenschaftliche Studie zum Corona-Infektionsrisiko in Schulen ankündigt.

Herr Senator, wie wohl ist Ihnen bei der aktuellen Situation an den Schulen?

Ties Rabe: Ich glaube, das, was wir tun, ist richtig, und deswegen bin ich mit mir im Reinen.

Wie lange lässt sich das Ziel eines vollständigen Präsenzunterrichts mit voller Stundentafel aus heutiger Sicht bei weiterhin deutlich steigenden Zahlen der Neuinfektion aufrechterhalten?

Ties Rabe: Entscheidend ist die Frage, ob sich Schüler und Lehrkräfte an den Schulen einer Gefahr aussetzen und sich häufig infizieren, oder ob die Schulen sichere Orte sind. Wir wissen darüber zurzeit relativ wenig, aber ich habe nach den uns vorliegenden Zahlen den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte in den Schulen sicherer sind als außerhalb der Schulen. Deshalb bleiben die Schulen offen.

Wie ist Ihre Aussage verifizierbar, 90 Prozent der Infektionen im Schulumfeld seien hereingetragen und nur zehn Prozent gingen auf Ansteckung in Schulen zurück? Kann man das so genau sagen, wo doch insgesamt nur bei noch 20 Prozent der Infektionen die Quellen nachvollziehbar sind?

Ties Rabe: Wir haben uns die Infektionen sehr genau angesehen und häufig festgestellt, dass in einer Schule oder einer Jahrgangsstufe innerhalb von zehn Tagen nur ein einziger infizierter Fall auftritt. Wenn das der Fall ist, kann sich derjenige niemals in der Schule infiziert haben, weil es dann einen zweiten Fall geben müsste. Wir untersuchen gerade die vielen einzelnen Infektionen in einer großen Fleißarbeit und stellen fest, dass es sich in den allermeisten Fällen um Einzelfälle handelt.

Häufig ist der Verlauf einer Infektion asymptomatisch, gerade bei Kindern. Zudem gibt es keine systematischen Testungen an Schulen. Woher wissen Sie dann, dass es keine weiteren Infektionen gibt?

Ties Rabe: Das ist so nicht richtig. Zwischen den Sommer- und Herbstferien wurden zahlreiche Reihentestungen an den Schulen veranlasst, sodass wir diesen Zeitraum gut auswerten können.

Trotzdem ist die Datenbasis eher schwach.

Ties Rabe: Es ärgert alle – die Politik, Wissenschaft, selbst das Robert-Koch-Institut –, dass über die Gefahren oder die Sicherheit des Schulbetriebs zu wenig Zahlen vorliegen. Auf Anregung von Hamburg und Rheinland-Pfalz wird die Kultusministerkonferenz jetzt eine wissenschaftliche Studie über das Infektionsrisiko in Schulen in Auftrag geben. Wir werden für die Studie unsere guten und belastbaren Daten aus Hamburg zur Verfügung stellen. Dennoch wundere ich mich als Politiker schon, mit welcher Sicherheit viele Beteiligte in der Öffentlichkeit über Gefahr oder Nicht-Gefahr in Schulen reden, obwohl belastbare Fakten selten sind.

Aber Sie beteiligen sich doch selbst daran, indem Sie sagen, Schule sei ein sicherer Ort.

Ties Rabe: Ja, aber wir haben Zahlen, und unsere Zahlen bestätigen, dass die erkrankten Schüler und Lehrkräfte sich vermutlich zu 80 bis 90 Prozent nicht innerhalb, sondern außerhalb der Schulen angesteckt haben. Und selbst das Robert-Koch-Institut hat die Schulen als sichere Orte bezeichnet. Wenn sich unsere Voreinschätzung bestätigt, dass sich nur zwischen zehn und 20 Prozent in der Schule infizieren, dann ist die Gefahr einer Infektion in der Freizeit größer als in der Schule.

Andererseits liegt der Anteil infizierter Lehrer und Schüler an den insgesamt Infizierten in Hamburg mit rund einem Viertel über ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung von weniger als einem Sechstel.

Ties Rabe: Das war in den letzten vier Tagen in der Tat so. Allerdings war es in den 100 Tagen zuvor genau umgekehrt. Seit Schulbeginn lag der Anteil von infizierten Schülern und Lehrern leicht unter dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Wir beobachten diese Lage sehr genau. Dennoch lässt diese Entwicklung keine Rückschlüsse darauf zu, wo sich die Menschen angesteckt haben und wie gefährlich Schulen sind.

Können Sie gleichwohl die Sorgen von Eltern davor verstehen, dass sich ihre Kinder in der Schule anstecken?

Ties Rabe: Diese Sorge kann ich gut verstehen. Ich kann aber genauso gut die Sorgen von vielen Eltern verstehen, die über die Diskussion in Verbänden und Medien überhaupt nicht glücklich sind und große Angst davor haben, dass wir die Schulen wieder schließen und die Schüler wieder allein zu Hause sitzen mit den zahlreichen Problemen, die dann entstehen.

Es gibt ja nicht nur die Alternative zwischen vollem Präsenzunterricht und Schulschließungen. Warum ist es nicht möglich, in kleineren Gruppen zu unterrichten und einen Teil als Fernunterricht, also den Hybrid- oder Wechselunterricht, zu realisieren?

Ties Rabe: Wir müssen bei dieser Diskussion ehrlich sein. Und ich vermisse die Ehrlichkeit bei einer Reihe von Verbands- und Medienvertretern schon sehr. Wenn wir Unterricht mit kleinen Gruppen machen, also die Klassen teilen, dann hat die eine Hälfte zwar Unterricht in einer Kleingruppe in der Schule, aber die andere Hälfte muss allein zu Hause lernen. Mit schwierigen Folgen: Allein zu Hause lernen viele Kinder und Jugendliche nicht so gut, es gibt zu wenig pädagogische Anleitung und Unterstützung, und es fehlen die gerade für Kinder so wichtigen sozialen Kontakte und das soziale Lernen. Für die Familien bedeutet das Lernen zu Hause zudem erhebliche Betreuungsprobleme, die meisten Eltern müssten dann zu Hause bleiben, um die Kinder zu betreuen. Im Mai, als wir diesen Zustand hatten, waren fast alle sehr unzufrieden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Wechselunterricht bei einem weiteren Anstieg der Infektionen kommt, aber er wird die Familien extrem belasten. Deswegen möchte ich das möglichst vermeiden.

Sie haben im August einen Stufenplan vorgelegt, nach dem es ab einer Inzidenz von 50 kleine Lerngruppen und Hybridunterricht geben sollte. Warum setzt der Senat diese Ankündigung nun nicht einmal bei einem Inzidenzwert von über 130 um?

Ties Rabe: Mehrere Bundesländer hatten solche Stufenpläne, die jetzt angepasst werden mussten. Wir haben unsere ursprünglichen Pläne aufgegeben, weil die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten zu Recht anders entschieden haben und sind da in guter Gesellschaft mit vielen anderen Ländern. Wenn in ganz Deutschland die Schulen offen bleiben, kann man doch nicht ernsthaft in Hamburg die Schulen schließen. Wir haben gesehen, dass wir mit einem Lockdown oder Teil-Lockdown der Schulen für die Pandemie wenig erreichen, aber Bildung und Betreuung stark beeinträchtigen.

Muss das nicht viele Menschen verunsichern, wenn es dann plötzlich heißt, nun gilt der Plan nicht mehr?

Ties Rabe: Das kann ich nachvollziehen. Aber wir müssen unsere Maßnahmen immer wieder neu an das Infektionsgeschehen und die Empfehlungen aus Wissenschaft und Politik anpassen, ich bin bestimmt nicht der Einzige, der sich in dieser Lage auch einmal korrigieren musste.

Sollten die Zahlen trotz des jetzigen Teil-Lockdowns weiter steigen, was würde das für Schulen bedeuten? Welche Maßnahmen würde es dann geben?

Ties Rabe: Die Diskussionen über eine Schließung werden sicherlich zunehmen. Die Frage ist, ob wir gemeinsam die Kraft finden, die Diskussion auf den Punkt, auf den es ankommt, zu konzentrieren: Entscheidend ist nämlich, ob Schule ein gefährlicher Ort ist. Wenn das der Fall ist, muss man in den Wechselunterricht übergehen oder die Schulen ganz schließen. Wenn Schulen aber nicht Treiber der Pandemie sind, was ja in der Wissenschaft schon vielfach behauptet wird, dann müsste nicht zwingend sofort an die Schulen gedacht werden. Dann sollte man sich auf die Maßnahmen konzen­trieren, die wirklich etwas bringen.

Was würde passieren, wenn eine Schule von sich aus erklären würde, wir gehen in den Hybridunterricht?

Ties Rabe: Wir geben uns Regeln für ein Schulsystem, das den Anspruch hat, ausbalanciert zu sein zwischen den Wünschen von Eltern, Schulen und Öffentlichkeit und das zugleich bestmögliche Bildung und Betreuung mit bestmöglichem Gesundheitsschutz verbindet. Diese Entscheidungen muss die politische Ebene treffen und nicht jede eine einzelne Schule. Eltern, die ja manchmal Kinder an mehreren Schulen haben, würden es kaum verstehen, wenn jede Hamburger Schule anders handelt.

Kennen Sie Schulen, die so etwas planen?

Ties Rabe: Schulen denken über alle möglichen Varianten nach. Der richtige Ort, dies zu besprechen, sind die Besprechungen mit den Schulaufsichtsbeamten, dem Landesschulrat und mit mir. Ich bin ständig im Dialog mit den Schulen, aber die Entscheidung liegt in der Schulbehörde.

An einer Schule müssen 40 Lehrer zu Hause bleiben, weil ihre Warn-App plötzlich rot geworden ist. An anderen Schulen fehlen plötzlich 25 Lehrer. Ist die komplette Öffnung aller Schulen noch durchzuhalten?

Ties Rabe: Es ist richtig, dass in Deutschland überall für kurze Zeit Schulen den Unterricht unterbrechen müssen. In anderen Städten werden zum Teil gleich mehrere Schulen auf einmal geschlossen. Das gibt es in Hamburg in dieser Massivität nicht. Aber auch bei uns muss der Unterricht manchmal für kurze Zeit anders organisiert werden, wenn ein ganzes Kollegium in Quarantäne geschickt wird. Das ist aber ein riesiger Unterschied zum Wechselunterricht, wo dauerhaft 50 Prozent der Schüler zu Hause sind. Man muss jetzt mit den Schwierigkeiten umgehen, ohne gleich die Nerven zu verlieren und das ganze Schulsystem umzureißen.

Sind die Kultusminister in dieser Frage nach wie vor einer Meinung? Oder anders gefragt: Würden Sie den Hybridunterricht auch im Alleingang anordnen?

Ties Rabe: Die Übereinstimmung ist sehr hoch, und ich habe mich bisher immer bemüht, die Hamburger Maßnahmen mit der Kultusministerkonferenz abzustimmen. Wenn es für Hamburg dringend erforderlich ist, würde ich aber nicht zögern, im Interesse der Hamburger Bevölkerung zur Not auch einen Alleingang in Sachen Hybridunterricht zu machen, aber Hamburg sollte nicht aus der Reihe tanzen, zusammen macht das mehr Sinn.

Sind die Schulen auf diesen Schritt oder gar den kompletten Fernunterricht vorbereitet?

Ties Rabe: Die Schulen sind viel besser vorbereitet als im März. Wir haben mit den Schulen gemeinsam ein umfangreiches Konzept auf den Weg gebracht, wie dieser Hy­bridunterricht laufen soll. Viele Fragen, die die Eltern geärgert und aufgeregt haben, sind mittlerweile geklärt. Etwa die Frage, wie man das mit dem Austausch von Material macht und wer welche Bringe- und Holpflichten hat oder wie oft sich die Lehrkräfte bei den Schülern melden sollen. Auch die Computertechnik ist bei den weiterführenden Schulen so weit verbessert, dass eine belastbare Kommunikation über E-Mail, Chat und Skype funktionieren kann. Aber der Wechselunterricht bleibt eine Krücke, und auch wenn diese Krücke jetzt stabiler ist und bessere Haltegriffe hat, so ersetzt sie niemals das freihändige Gehen, das der Schulbetrieb gewährleistet.

