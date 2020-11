Hamburg. Das Familiendrama in Lurup hatte ganz Hamburg erschüttert: Am 1. Mai attackierte ein damals 49-Jähriger zuerst seine geschiedene Frau in ihrer Wohnung mit einem Messer, dann überschüttete er sie und die beiden gemeinsamen Kinder mit Benzin und entzündete es. Die Frau und der Sohn gerieten in Brand und wurden lebensgefährlich verletzt. Der Familienvater soll laut Zeugen brennend und mit einem Messer in der Hand auf einen Balkon gelaufen sei und von dort gebrüllt habe: „Sie sollen alle brennen.“ Kommende Woche beginnt nun der Prozess gegen den Mann.

Ab Freitag (13. November) muss sich der heute 50-jährige Angeklagte K. vor dem Schwurgericht verantworten. Dem Mann werden versuchter Mord in vier Fällen und schwere Brandstiftung vorgeworfen. Zu dem erschreckenden Familiendrama kam es an einem späten Freitagnachmittag in der Luruper Hauptstraße. Der Mann tauchte plötzlich vor der Tür seiner heute 41-jährigen Ex-Frau E. auf und drang mit Gewalt in die Wohnung ein, in der auch die gemeinsamen Kinder leben – der heute zwölf Jahre alte Sohn H. und die zehnjährige Tochter Z. Doch in der Wohnung eskalierte die Situation sofort.

Vater überschüttet Familie mit Benzin – Sohn erlitt lebensbedrohliche Verbrennungen

"Dort versetzte er E. in Tötungsabsicht drei Schnitt- und Stichverletzungen in den Hals- und Nackenbereich, konnte dann aber zunächst von seinem Sohn H. von weiteren Übergriffen abgehalten werden", sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach. Demnach übergoss der Angeklagte dann nacheinander seine Ex-Frau und die Kinder mit Benzin, das er mitgebracht hatte, und entzündete es.

Dabei kam es offenbar zu einer Verpuffung, durch die nicht nur die Frau und der Sohn, sondern auch der Vater sofort in Flammen standen. Dem Sohn gelang es nach Angaben der Staatsanwaltschaft, das Feuer nach einigen Minuten selbst zu löschen. "Er und seine Mutter E. erlitten Inhalationstraumata und lebensbedrohliche Verbrennungen", so Frombach. Die Tochter entging dem Angriff – sie flüchtete auf den Balkon, wo sie nach einiger Zeit von Einsatzkräften gerettet wurde. Frombach: "Der Angeklagte setzte schließlich auch noch die Wohnung in Brand." Diese brannte komplett aus.

Bis zum Zeitpunkt der Anklage hat sich der Mann der Staatsanwaltschaft zufolge nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Er ist wegen vierfachen versuchten Mordes angeklagt, weil die Angriffe auf seine Ex-Frau als zwei verschiedene Taten gewertet werden.