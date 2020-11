Hamburg. Wie riecht es im Weltraum? Wird einem beim Raketenstart schlecht? Und müssen Astronautinnen und Astronauten ihr Zimmer auf der Internationalen Raumstation ISS aufräumen? Am 30. November haben Kinder die Möglichkeit, Alexander Gerst, dem ehemaligen ISS-Kommandanten, bei einem außergewöhnlichen Online-Event der Universität Hamburg Fragen zu stellen.

Viele Kinder haben den großen Wunsch, Astronautin oder Astronaut zu werden. Alexander Gerst hat sich diesen Traum erfüllt – und er hat sich bereit erklärt, den Kindern von seinen Erfahrungen und Erlebnissen zu berichten. Nach einem Studium der Geophysik und seiner Doktorarbeit, die er an der Universität Hamburg zu Vulkanen schrieb, startete er im Jahr 2014 zu seinem ersten Raumflug zur Internationalen Raumstation ISS – und war damit der dritte deutsche Astronaut dort.

Online-Event der Uni Hamburg

Bei seiner zweiten Mission im Jahr 2018 hatte Gerst zeitweise sogar das Kommando über die ISS. Insgesamt verbrachte der gebürtige Künzelsauer 362 Tage im Weltall. Zum 100. Geburtstag der Universität war er bereits nach Hamburg gekommen, um als Alumnus bei der Festveranstaltung zu gratulieren.

Welche Erfahrungen Gerst, der Ehrensenator der Universität Hamburg ist, während seiner Missionen und bei der Vorbereitung gemacht hat, können interessierte Kinder am 30. November um 16 Uhr bei einem Online-Event der Universität Hamburg erfahren. Mit dabei ist auch Moderator Tobi Krell alias „Checker Tobi“, den viele Kinder und Erwachsene durch seine Sendungen im Kinderkanal Kika kennen.

Wer möchte eine Frage an den Astronauten stellen?

Wer eine Frage stellen möchte, sendet diese bitte bis zum 20. November per E-Mail an fragalex@uni-hamburg.de oder per Post an die Universität Hamburg, Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Stichwort: „Frag Alex!”, Mittelweg 177, 20148 Hamburg.

Unter allen Zusendungen werden Fragen ausgewählt, die Alexander Gerst live von Tobi Krell und einigen Kindern gestellt werden. Durch die Vorabauswahl wollen die Veranstalter sicher stellen, dass möglichst vielfältige Themen angesprochen und Fragen nicht doppelt gestellt werden.

Zuschauer können die Veran­staltung live im Stream verfolgen.