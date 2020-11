Hamburg. Am Tag nach dem Höchststand an Corona-Neuinfektionen in Hamburg (647) seit Beginn der Pandemie blickt der Norden auch am heutigen Freitag mit einer Mischung aus Spannung und Sorge auf die aktuellen Infektionszahlen. Deutschlandweit ist mit 21.506 Fällen erneut ein unliebsamer Rekord erreicht, für Hamburg werden die neuen Covid-19-Fälle gegen Mittag bekannt gegeben.

Der Inzidenzwert der Hansestadt liegt inzwischen bei 149,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Der seit Montag geltende Lockdown sollte sich erst in der kommenden Woche in den Corona-Zahlen widerspiegeln.

Gute Nachrichten kommen derweil aus den Krankenhäusern. Denn in Hamburg ist noch jedes fünfte Bett auf den Intensivstationen frei. In absoluten Zahlen bedeutet das 164 freie Intensivbetten in den Kliniken der Hansestadt. Sollte es zu Engpässen kommen, will sich ein Verbund aus fünf norddeutschen Bundesländern wechselseitig helfen. Dort gibt es insgesamt 1467 nicht belegte Betten.

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für den Norden am Freitag, 6. November:

Hamburg: Lufthansa probt Flüge mit Schnelltests

Die Lufthansa startet erste Probeläufe, sämtliche Passagiere vor Flugantritt auf das Coronavirus zu testen. Ab dem kommenden Donnerstag, den 12. November, sollen auf einzelnen Flügen zwischen München und Hamburg alle Passagiere einen für sie kostenfreien Antigen-Schnelltest ablegen, teilte das Unternehmen mit. Ersatzweise könnten die Fluggäste einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR-Test vorlegen oder sich kostenfrei auf einen anderen Flug umbuchen lassen. Die Testergebnisse sollen nach 30 bis 60 Minuten vorliegen.

Lufthansa hat nach Angaben ihres Vorstandschefs Carsten Spohr 250.000 Antigen-Tests erworben, um die Prozesse einzustudieren. Grundsätzlich erhofft sich die Airline, mit den Schnelltests wieder mehr Flugverbindungen, insbesondere auch nach Übersee, anbieten zu können. „Erfolgreiches Testen ganzer Flüge kann der Schlüssel zum Wiederbeleben des internationalen Flugverkehrs werden“, sagte Vorstandsmitglied Christina Foerster.

In der Lufthansa-Gruppe wurden die Schnelltests bereits bei Flügen der Tochter Austrian zwischen Berlin und Wien erprobt. Die Antigen-Tests liefern schnellere, aber bislang ungenauere Ergebnisse als die PCR-Tests.

Achtung, Hamburger! Ischgl verschiebt Saisonstart

Hamburger Ski- und Snowboardfahrer aufgepasst: Die österreichische Wintersport-Hochburg Ischgl hat den Saisonstart um drei Wochen verschoben. Statt wie ursprünglich geplant am 26. November wird der international beliebte Ort im Paznauntal erst am 17. Dezember die Tore öffnen – vorausgesetzt die Corona-Lage lässt dies zu. Denn wegen der aktuellen Covid-19-Verordnung dürfen Hotels in Österreich vorerst bis zum 30. November keine Gäste empfangen. Deshalb wurde der Saisonstart nun in den Dezember gelegt.

In Ischgl fand weltweit einer der größten Corona-Ausbrüche im vergangenen Winter statt. Internationale Urlauber infizierten sich in den Apré-Ski-Bars, insbesondere im „Kitzloch", und verteilten das Virus in ihren unterschiedlichen Heimatländern. Recherchen des „Spiegel" ergaben hinterher, dass die Regierung in Österreich sowie die Gewerbebetreiber vor Ort mehrere Warnungen aus dem Ausland – vor allem aus Island –, dass Ischgl ein Corona-Hotspot sei, ignoriert hatten.

Als der Skibetrieb letztlich am 11. März gestoppt wurde, war es wohl schon zu spät, und eine Verbreitung des Virus von Ischgl ausgehend konnte nicht mehr verhindert werden.

CDU fordert Corona-Lotsen für Hamburger Firmen

Für eine bessere Orientierung der Gewerbetreibenden in der Pandemie fordert die CDU Corona-Lotsen in allen Hamburger Bezirken. Sie sollen ansässigen Betrieben auf unbürokratische Weise mit Rat und Tat zur Seite stehen und darüber aufklären, „was nach aktueller Verordnung in welcher Form machbar ist“, heißt es in einem Antrag der Fraktion für die nächste Bürgerschaftssitzung am kommenden Mittwoch.

„Die Corona-Pandemie und die wieder schnell steigenden Infektionszahlen stellen viele Gewerbetreibende vor große Herausforderungen, viele Unternehmen sind in ihrer Existenz bedroht“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Dennis Gladiator. „Daher ist es besonders wichtig, Hamburgs Wirtschaft bestmöglich unter die Arme zu greifen.“

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Dennis Gladiator.

Foto: Tobias Koch

Die finanziellen Hilfen von Bund und Stadt seien ein erster wichtiger Schritt. „Genauso wichtig ist es aber, dass die Gewerbetreibenden immer einen zuverlässigen Ansprechpartner in der Verwaltung haben, um zu erfahren, was auf Grundlage der jeweils geltenden Eindämmungsverordnung erlaubt ist und was nicht.“

Corona: Reduzierte Fahrpläne an der Küste

Wegen der verschärften Corona-Regeln und dem Fernbleiben von Urlaubern und Tagesgästen dünnen die Fährbetriebe an der Küste ihre Fahrpläne zu den Ostfriesischen Inseln aus. Von Sonntag an werden die Verbindungen zwischen Norddeich und Norderney nur noch mit einer Fähre bedient, teilte der Sprecher der Reederei Norden Frisia, Fred Meyer, mit. Statt neun Abfahrten täglich pro Richtung gibt es dann vorerst nur noch fünf. Von und nach Juist ist eine Fährabfahrt pro Tag geplant.

Darüber hinaus verkehren auch die kleineren Inseltaxen. Ihre Frequenz werde aber stärker nach der Nachfrage ausgerichtet, sagte Meyer.

Nach dem Bund-Länder-Beschluss zu den verschärften Corona-Regeln sollen seit Wochenbeginn Übernachtungsangebote nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Hotels dürfen keine neuen Gäste mehr aufnehmen. Wer schon im Urlaub ist, darf ihn aber noch regulär beenden. Eine konkrete Frist, bis wann Gäste abgereist sein müssen, gibt es – anders als etwa in Schleswig-Holstein – nicht.

Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind

220 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hat 220 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, das sind 42 Fälle weniger als am Vortag (262). Die Anzahl der Covid-19-Patienten stieg um fünf auf 119. Außerdem sind zwei weitere Todesfälle hinzugekommen, insgesamt starben 194 Menschen an Covid-19 in Schleswig-Holstein. Seit Beginn der Pandemie haben sich 9313 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert.

Wirtschaftsminister kritisiert Corona-Hilfe

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat den „November-Rettungsschirm“ der Bundesregierung in mehreren Punkten kritisiert. „Vor allem die Definition der vom November-Lockdown mittelbar betroffenen Betriebe ist nicht nur unpraktikabel, sondern auch ungerecht – denn sie lässt auch bei uns im Norden eine Menge von Betrieben im Regen stehen“, sagte der FDP-Politiker.

Indirekt von Schließungen betroffene Firmen – also etwa Lieferanten für Kneipen – erhalten bei dem Rettungsschirm finanzielle Unterstützung, wenn sie „nachweislich und regelmäßig“ 80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt von Schließungen betroffenen Unternehmen erzielen. „Das heißt, dass nahezu alle Einzelhandelsbetriebe in Tourismusorten keine Hilfen bekommen werden“, so Buchholz. Das sei geradezu das Gegenteil der vom Bund ursprünglich versprochenen Hilfe.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).

Buchholz begrüßte an dem am Donnerstag vorgestellten Paket, dass nun auch Solo-Selbständige in den Genuss von Hilfen kommen sollen. „Allerdings drängt sich hier die Frage auf, warum dies nur für den November gilt“, sagte der Minister.

Hyrox-WM in Hamburg findet erst 2021 statt

Die für den 12. Dezember in der Hamburg Messe geplante WM in der neuen Fitnesssportart Hyrox wird verschoben. Diese Entscheidung trafen die Geschäftsführer von Veranstalter Upsolut Sports, Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste und Christian Toetzke, nachdem die Gesundheitsbehörde keine definitive Zusage für das eingereichte Konzept einer „Negativblase“ mit bis zu 1500 Teilnehmenden und ebenso vielen Zuschauern geben konnte.

„Wir haben zwar keine Absage, sondern das klare Zeichen erhalten, dass unser Konzept als umsetzbar und praktikabel bewertet wird. Aber wir verstehen, dass in Zeiten des Lockdowns eine Zusage nicht möglich ist. Da wir für die Organisation eine Vorlaufzeit benötigen, müssen wir die WM schweren Herzens auf das Frühjahr 2021 verschieben“, sagte Fürste (36). Bereits gebuchte Startplätze und erfolgte Qualifikationen für die WM, bei der acht verschiedene Fitnessübungen und acht Ein-Kilometer-Läufe absolviert werden, bleiben erhalten.

