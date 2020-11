Hamburg. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist mit 647 am Donnerstag erschreckend hoch gewesen. „Es gibt ein deutlich erhöhtes Infektionsgeschehen“, sagt Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, was die Notwendigkeit der verschärften Corona-Maßnahmen belege.

Die Zahlen seien indes nicht auf größere Einzelausbrüche zurückzuführen, sondern auf die hohe Zahl der Infizierten der jüngsten Vergangenheit. Jeder Infizierte der vergangenen Woche habe mindestens eine weitere Person angesteckt. Der „Lockdown-light“ werde sich frühestens zu Beginn der kommenden Woche niederschlagen.

Gesundheitsbehörde zu Quarantäne: „Im Zweifelsfall bitten wir die Polizei um Amtshilfe“

Ein Problem, mit dem sich die Gesundheitsämter verstärkt konfrontiert sähen, sei bei etlichen positiv Getesteten und ihren Kontakten mangelndes Einsehen über die Notwendigkeit der Quarantäne, sagt Helfrich. Im Schnitt müssten pro Corona-Infiziertem 15 Kontaktpersonen angerufen werden. „Es ist mehr und mehr so, dass wir schwierige Konversationen haben“, sagt Helfrich. Da werde viel diskutiert, manche sagten, sie hätten keine Lust auf Isolation.

„Im Zweifelsfall bitten wir die Polizei um Amtshilfe“, so der Sprecher der Gesundheitsbehörde. Eine genaue Zahl der Quarantänebrecher sei aber nicht bekannt. „Wir haben auch damit zu tun, dass nicht alle ihre gesamten Kontakte angeben“, sagt Helfrich. Das könne dann der Fall sein, wenn jemand trotz der Kontaktbeschränkungen mit mehreren Menschen gefeiert habe. Er plädierte an die Hamburger, ein Kontakttagebuch zu führen, um vorbereitet zu sein.

Inzidenzwert kletterte auf 149,1

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Hamburg stieg auf 15.777. Der Inzidenzwert kletterte auf 149,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Stationär in den Kliniken behandelt werden derzeit 227 Covid-19-Patienten, davon 52 auf Intensivstationen. Von diesen 227 sind 137 Hamburger auf Normalstationen und 41 auf Intensivstationen, die übrigen stammen aus dem Umland.

An 70 Schulen der Stadt wurden 107 Neuinfektionen gemeldet, darunter 85 Schülerinnen und Schüler sowie 22 Schulbeschäftigte. Die Fälle traten an der Max-Schmeling-Stadtteilschule in Jenfeld auf sowie an der Nelson-Mandela-Schule in Kirchdorf, der Stadtteilschule Bergedorf, an der Schule auf der Veddel, an der Beruflichen Schule Energietechnik Altona, der Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik, der Beruflichen Schule für medizinische Fachberufe auf der Elbinsel, der Grund- und Stadtteilschule Eppendorf und der Ida-Ehre-Schule. Für neun Klassen wurden Quarantänemaßnahmen veranlasst.

Insgesamt liegen derzeit 673 Infektionen von Menschen aus dem schulischen Bereich an 201 Schulen vor, darunter 525 Schülerinnen und Schüler sowie 148 Schulbeschäftigte. Momentan befinden sich 87 Klassen (von rund 9500) sowie 280 weitere Schulbeschäftigte in Quarantäne.

Ida-Ehre-Schule bittet Lehrer und Schüler zum Test

Angesichts der steigenden Zahlen hat sich die Ida-Ehre-Schule an der Bogenstraße in Harvestehude (Oberstufe am Lehmweg) entschieden, fast alle Lehrer und Schüler zum Test zu bitten. In einer dem Abendblatt vorliegenden Mail der Stadtteilschule an das Kollegium, die Eltern und Schüler heißt es: „Die Dynamik des Geschehens hat die zuständigen Behörden in Abstimmung mit der Schulleitung veranlasst, zunächst eine Reihe von Klassen vorsorglich in den Distanzunterricht zu schicken und als Sofortmaßnahme eine sogenannte Fast-Track-Testung auf Covid-19 für fast alle Klassen und das Kollegium anzusetzen.“

Foto: Roland Magunia

Testen lassen sollen sich heute nach dem Wunsch der Schule alle bisher nicht positiv getesteten Lehrer und Schüler: „Die Testung erfolgt unabhängig von bereits durchgeführten Testungen im privaten Rahmen. Wer in vorsorglicher Quarantäne ist (aber keinerlei Symptome zeigt), muss sich auf direktem Weg zur Schule begeben und im Anschluss auch wieder direkt die Heimfahrt antreten – bitte nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln.“ Wer an Symptomen leide, solle sich beim Arztruf (116 117) melden.

Auch viele Behörden arbeiten im Homeoffice

Ausdrücklich schreibt die Schulleitung, dass die Teilnahme freiwillig sei. Laut Schreiben gab es in der Schule mehrere Corona-Fälle: „Innerhalb der letzten 14 Tage mussten wir leider in verschiedenen Klassen und auch innerhalb des Kollegiums positive Fälle zur Kenntnis nehmen, auch wenn der größte Teil aller in der Schulgemeinschaft sich hier viel Mühe gegeben hat, die Hygieneregeln streng einzuhalten.“

In Behörden und Ämtern wird im Homeoffice gearbeitet, wo immer dies möglich ist. Die Mitarbeiter kämen gut damit klar und äußerten sich weit überwiegend positiv, sagten die Sprecher mehrerer Bezirksämter auf Anfrage. Außerdem wurden feste Teams gebildet, die im Wechsel von zu Hause und im Amt arbeiten, sodass sich die direkten Begegnungen reduzieren.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rief gestern zur Protestaktion „Wir müssen den Löffel abgeben“ auf und machte auf die Lage der Mitarbeiter in Gastronomie und Hotellerie aufmerksam. Zehntausende Angestellte sind wieder in Kurzarbeit. Lokale bleiben zunächst bis Ende November geschlossen, Hotels dürfen nur noch Geschäftsreisende beherbergen.

In Hamburg arbeiten rund 56.000 Beschäftigte in Gastronomie und Hotellerie

Das Kurzarbeitergeld beträgt 60 Prozent des Nettogehalts, wenn man Kinder hat, sind es 67 Prozent. Die zen­trale Forderung der NGG ist, dass „das Kurzarbeitergeld vom Staat auf 100 Prozent aufgestockt werden muss. Viele sind seit März in Kurzarbeit und müssen mit 800 bis 1000 Euro pro Monat auskommen. Durch die Schließungen fallen zudem Trinkgelder weg. Inzwischen sind die Ersparnisse aufgebraucht und Miet- und Unterhaltsschulden aufgebaut“, sagte Silke Kettner, Geschäftsführerin der NGG Hamburg-Elmshorn.

Dazu kämen die Angst um den Job und ungewisse Zukunftsaussichten. Kettner machte ihren Standpunkt klar. „Es reicht nicht, nur den Betrieben zu helfen, auch die Beschäftigten brauchen ganz direkt mehr Unterstützung.“ Weitere Forderungen der NGG sind: Maßnahmen zur Beschäftigungs- und Ausbildungssicherung und ein Schuldenschnitt für vom Lockdown betroffene Arbeitnehmer.

NGG-Geschäftsführerin Silke Kettner bei der Protestaktion.

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

In Hamburg arbeiten laut NGG rund 56.000 Beschäftigte in Gastronomie und Hotellerie. SPD-Arbeitsmarktexperte Jan Koltze sagt: „Aus meiner Sicht sind die Arbeitgeber gefordert und sollten das Kurzarbeitergeld aufstocken. So ist es bereits in vielen anderen Branchen per Tarifvertrag geregelt, und das würde ich mir auch für die Mitarbeiter in der Gas­tronomie und Hotellerie wünschen.“ Bei der Protestaktion vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof wurden die ersten Löffel symbolisch von Beschäftigten in eine Kiste geworfen, sie machten zudem mit Spruchbändern auf ihre Situation aufmerksam.

Immer mehr Hotels in Hamburg schließen

Unterdessen schließen immer mehr große Hotels, weil touristische Beherbergungen bis Ende November verboten sind und die Zahl der Dienstreisen wie schon beim ersten Lockdown, deutlich zurückgeht. „Es gibt kaum noch Geschäftsreisende, weil es auch so gut wie keine Veranstaltungen oder Anlässe für diese Reisen gibt“, sagt Franz Klein, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Hamburg.

Nach Abendblatt-Informationen haben das Empire Riverside und das Hotel Hafen Hamburg auf St. Pauli sowie das Side an der Drehbahn vorerst geschlossen. Auch das Pierdrei Hotel in der HafenCity hat nicht mehr geöffnet, das Radisson Blu Hotel am Flughafen schließt heute. Das Louis C. Jacob, das Henri an der Bugenhagenstraße und das Tortue in den Stadthöfen sind ebenfalls nicht mehr geöffnet.

