Hamburg. Im Prozess um geplante Brandanschläge zum zweiten Jahrestag des G20-Gipfels in Hamburg hat das Landgericht die drei Angeklagten am Donnerstag zu Haftstrafen verurteilt. Ein 32-Jähriger erhielt eine Strafe von einem Jahr und zehn Monaten, ein 28-Jähriger ein Jahr und sieben Monate und eine 29-jährige Frau eine Strafe von einem Jahr und acht Monaten. Die Strafen wurden nicht zur Bewährung ausgesetzt.

Nach Überzeugung der Strafkammer hatten sich die drei Angeklagten zusammen mit einem unbekannten Mittäter zu Brandanschlägen am 8. Juli 2019 verabredet. Sie wollten in der Nähe des Wohnhauses von Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) ein Feuer legen und das Auto einer Immobilienfirma anzünden. Zwei weitere Anschlagsziele waren Immobilienbüros.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte dreieinhalb Jahre Haft für den 32-Jährigen beantragt, für den 28-jährigen Mitangeklagten und die 29 Jahre alte Frau eine Haftstrafe von jeweils drei Jahren. Die Verteidiger hatten Freispruch gefordert.

Die Polizei sichert den Beginn des Prozesses gegen drei Personen, denen die gemeinschaftliche Verabredung zu schwerer Brandstiftung vorgeworfen wird. Foto: Michael Arning

Menschen zeigen vor dem Hamburger Landgericht Solidarität. Die "Drei von der Parkbank" sollen anlässlich des zweiten Jahrestags des G-20-Gipfels Brandanschläge in geplant haben. Foto: Michael Arning

Menschen demonstrieren vor dem Landgericht. Foto: Michael Arning

Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort. Foto: Michael Arning

Beamte betreten das Landgericht. Foto: Michael Arning



Die drei Angeklagten sitzen im Saal des Landgerichts. Links steht Anwalt Alexander Kienzle. Hinten in der Mitte Anwältin Britta Eder und rechts Anwältin Kristin Pietrzyk. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Der Prozess beginnt mit Verzögerung. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa



Das Gericht hob die Haftbefehle für die drei Angeklagten auf. Die beiden Männer saßen seit ihrer Festnahmen in einem Park am 8. Juli vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl für die Frau war bereits außer Vollzug gesetzt worden. Die rund 20 Zuschauer begrüßten die vorläufige Freilassung mit lautem Jubel. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Vor dem Gerichtsgebäude kam es nach der Urteilsverkündung zu Rangeleien mit der Polizei. Die Beamten setzten nach Beobachtung eines dpa-Fotografen Pfefferspray ein und nahmen zwei Menschen in Gewahrsam.