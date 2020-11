Hamburg. Kreuzfahrten ab Kiel werden gestoppt, letzte Touristen reisen aus ihren Unterkünften im Norden ab und Hamburger Supermärkte verzeichnen ein gesteigertes Interesse an Toilettenpapier und Nudeln: Der Lockdown zeigt erste Auswirkungen – jedoch noch nicht bei der Zahl der Neuinfektionen.

Nach einem erneuten Höchststand am Dienstag mit 456 neu gemeldeten Corona-Fällen in Hamburg, blieb der Wert mit 388 Neuinfektionen am Mittwoch weiterhin hoch. Auch die Zahl der Corona-Patienten in Hamburger Kliniken steigt weiter deutlich.

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für den Norden am Donnerstag, 5. November:

Hamburg hamstert wieder: Märkte begrenzen den Verkauf

Mit dem Teil-Lockdown kommt es in Hamburg auch wieder zu Hamsterkäufen. Nudeln, Konserven und Toilettenpapier seien derzeit Kassenschlager in den Supermärkten, sagte Mareike Petersen, Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord (HDE). Wegen vermehrter Vorratseinkäufe hätten Läden die Abnahmemengen einiger Artikel bereits begrenzt.

Der Absatz von #Toilettenpapier war in der 43. Kalenderwoche mehr als doppelt so hoch (+ 139 %) wie im Vorkrisen-Durchschnitt. Wie sich die Verkaufszahlen von Desinfektionsmittel, Mehl & Co. entwickelten, lesen Sie hier: https://t.co/cujCP7aI2t #Hamsterkäufe pic.twitter.com/mFX40ylJEy — Statistisches Bundesamt (@destatis) November 5, 2020

Wie zum Beispiel auch bei Angebotsware üblich, dürften Kunden bei besonders nachgefragten Produkten nur begrenzte Mengen kaufen, sagte Petersen. Die Märkte entscheiden demnach eigenständig, wer wie viel kaufen darf. „Mehr als zwei Packungen Toilettenpapier braucht eine vierköpfige Familie in einer Woche nicht.“ So dramatisch wie zu Beginn der Pandemie im März und April dieses Jahres sei die Lage aber noch nicht, sagte die HDE-Geschäftsführerin. Damals hatte sich die Nachfrage nach Toilettenpapier mehr als verdoppelt.

Vorerst keine Vorweihnachts-Quarantäne an Niedersachsens Schulen

Niedersachsens Schüler müssen voraussichtlich auch an den beiden Tagen vor den Weihnachtsferien zum Unterricht in der Schule antreten. Das Kultusministerium teilte am Donnerstag mit, man habe die Idee einer Vorweihnachts-Quarantäne sehr wohlwollend geprüft, könne die Regelung „Stand heute“ aber nicht umsetzen. Hintergrund sei, dass die Zeit zwischen einer Ansteckung mit dem Coronavirus und der Erkrankung nach derzeitigen Erkenntnissen bei 10 bis 14 Tagen liege. Die Vorweihnachts-Quarantäne würde nur fünf Tage ohne Präsenzunterricht vor Heiligabend umfassen.

Teil-Lockdown in Schleswig-Holstein: Letzte Touristen reisen ab

Wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise müssen nun auch die letzten Urlauber die Nordseeinseln von Schleswig-Holstein an diesem Donnerstag verlassen.

„Das widerspricht unserer gelebten Gastfreundschaft und verärgert nachvollziehbar Neu- und Stammkunden gleichermaßen“, sagte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), Bettina Bunge. „Wir bedauern sehr, dass wir unsere Gäste aufgrund der notwendig gewordenen neuen Landesverordnung nach Hause schicken mussten.“

Stadtreinigung: Recyclinghöfe nur für dringende Entsorgungen

Wegen der Corona-Pandemie hat die Hamburger Stadtreinigung dazu aufgerufen, die Recyclinghöfe nur für dringende Anlieferungen anzufahren. Man solle nur entsorgen, was unbedingt notwendig sei – etwa nach Umzügen oder Haushaltsauflösungen, sagte Sprecher Kay Goetze. Im Sinne des Infektionsschutzes seien alle anderen Entsorgungen nach Möglichkeit aufzuschieben.

Elf von zwölf Recyclinghöfe in Hamburg sind zwar im November geöffnet, sollten aber nur im Ausnahmefall angefahren werden, so die Stadtreinigung (Archivbild).

Foto: picture alliance/dpa

Es gebe wegen der Pandemie mehr Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, sagte Goetze. Es dürfe nur eine begrenzte Anzahl von Kunden auf den Hof gelassen werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Deshalb könne es unter Umständen zu längeren Wartezeiten an den Abgabestellen für Sperrmüll, Wertstoffe oder Grünabfälle kommen. Elf von zwölf Höfe seien aber normal geöffnet und die Besetzung sei wie immer, sagte er. Nur der Hof in Bahrenfeld sei wegen Baumaßnahmen noch bis Dezember geschlossen.

Über 80 Pflegeheime mit Corona-Infektionen in einer Woche

Die Zahl der Coronavirus-Ausbrüche in niedersächsischen Alten- und Pflegeheimen hat weiter zugenommen. In der vergangenen Woche seien insgesamt 84 Einrichtungen mit aktivem Infektionsgeschehen gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover der dpa mit. Aktuell gebe es 372 an Covid-19 erkrankte Bewohner und 214 erkrankte Mitarbeiter (Datenstand Mittwochnachmittag). Zwischen dem 28. Oktober und 3. November starben elf Bewohner in vier betroffenen Seniorenheimen.

Zuletzt waren die Stadt und der Landkreis Hildesheim besonders betroffen. In Sarstedt wurden über 30 Bewohner und mehre als ein Dutzend Beschäftigte eines Heimes positiv auf Sars-CoV-2 getestet. In einer Hildesheimer Einrichtung gab es weit über 50 erkrankte Bewohner und Mitarbeiter. Kostenlose Schnelltests sollen eigentlich in der zweiten Welle der Corona-Pandemie Ausbrüche in Heimen und Kliniken verhindern. Eine entsprechende neue Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums trat am 15. Oktober in Kraft.

Weil hofft auf weniger Corona-Infektionen binnen einer Woche

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hofft, dass der Teil-Lockdown in Deutschland sich binnen einer Woche in niedrigeren Corona-Infektionszahlen niederschlägt. „Ich hoffe, dass wir dann Bremsspuren sehen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagmorgen dem Radiosender Antenne Niedersachsen.

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen (Archivbild).

Foto: picture alliance/dpa

Die seit Montag geltenden Einschränkungen sollten möglichst nur vier Wochen andauern. „Unser Ziel ist, dass wir einigermaßen ruhige Weihnachten haben“, sagte Weil, betonte mit Blick auf die Feiertage aber auch: „Dass sich alle in den Armen liegen, das kann man wirklich nicht empfehlen in diesem Jahr.“

262 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 262 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie die Regierung am Mittwochabend mitteilte, haben sich somit seit Beginn der Pandemie 9093 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen bei 236 gelegen, davor bei 142.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg am Mittwoch um 2 auf 192. Es wurden 114 Covid-19-Patienten verzeichnet, die Stand Mittwoch im Krankenhaus behandelt wurden – am Dienstag waren es 110. Rund 6400 Menschen in Schleswig-Holstein gelten nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Land Niedersachsen deutet Hilfe für Flughafen Hannover an

Der schwer vom Corona-Einbruch getroffene Flughafen Hannover hat Aussicht auf Hilfen des Landes Niedersachsen. Noch könne man keine Details etwa zu möglichen Bürgschaften für neue Darlehen nennen, hieß es aus dem Finanzministerium. Grundsätzlich gelte auch mit Blick auf die sehr angespannte wirtschaftliche Lage aber: „Das Land steht zu seinen Beteiligungen.“ Niedersachsen gehört mit der Stadt Hannover zu den wichtigsten Trägern des Airports.

Auch der Flughafen Hannover wurde von den Ausfällen in der Corona-Krise schwer getroffen (Archivbild).

Foto: picture alliance/dpa

Am Freitag ist ein digitaler „Luftverkehrsgipfel“ geplant, an dem etwa Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), EU-Verkehrskommissarin Adina Valean sowie Verkehrsminister der Länder teilnehmen. Mögliche weitere Maßnahmen hingen vom Ausgang dieses Treffens ab, hieß es in Hannover.

