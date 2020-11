Präsidium weist Kritik an Uni-Lockdown zurück

Hamburg. Das Präsidium der Universität Hamburg hat Forderungen nach Präsenzveranstaltungen in der Corona-Krise zurückgewiesen. Die Kritik an der Entscheidung, das Wintersemester fast ausschließlich digital stattfinden zu lassen, sei unberechtigt, hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme. Die Corona-Eindämmungsverordnung der Stadt lasse der Uni-Leitung keinen Ermessensspielraum.

Sinn des für den Monat November von Bund und Ländern vereinbarten Teil-Lockdowns sei es, "den alarmierenden Skalierungsprozess bei den Infektionsraten zu unterbrechen, wozu auch die Hochschulen ihren Beitrag zu leisten haben".

Mehr als 30 Dozenten verschiedener Fakultäten hatten das Präsidium zuvor in einem offenen Brief aufgefordert, die ursprünglich geplanten Präsenzveranstaltungen "im vollen Umfang zu ermöglichen".