Hamburg. “So viel Präsenzlehre wie möglich, so viele digitale Veranstaltungen wie nötig“ – diese Losung hatte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) für das Wintersemester an den Hochschulen der Hansestadt ausgegeben. Doch an der Universität Hamburg werden Vorlesungen und Seminare bis auf Weiteres ausschließlich digital stattfinden, wie Hochschulpräsident Dieter Lenzen angeordnet hat. Nur Labor- und Schulpraktika sowie schon festgelegte Klausuren dürfen unter Hygiene- und Schutzmaßnahmen stattfinden.

Uni-Lehrende fordern: Seminare und Vorlesungen trotz Corona

Dagegen regt sich nun Protest: Die Vorgabe sei „äußerst kurzfristig und ohne Notwendigkeit“ erteilt worden, kritisieren 31 Lehrende von Hamburgs größter Hochschule – unter ihnen mehrere Professorinnen und Professoren – von fünf Fakultäten. In einem offenen Brief fordern sie das Uni-Präsidium dazu auf, die geplanten Präsenzveranstaltungen „im vollen Umfang“ zu ermöglichen.

„Solange Präsenzlehre an Hochschulen gemäß der Hamburger Sars-CoV-2-Eindämmungsverordnung rechtlich zulässig ist, muss die Entscheidung über die Abhaltung von Präsenzveranstaltungen den Lehrenden überlassen bleiben“, erklären die Unterzeichner. „Dies gebietet schon das Grundrecht der Freiheit der Lehre.“

Begegnungen als „das beste Mittel gegen Vereinsamung“

In den vergangenen Monaten sei viel Arbeit investiert worden, um Hygienekonzepte für die Präsenzlehre zu entwickeln, damit sich der nötige Mindestabstand gewährleisten lasse und überall Kontaktdaten erfasst werden könnten. „So sind für Seminare mit 20 bis 30 Teilnehmern Hörsäle mit mehreren Hundert Sitzplätzen beplant worden“, heißt es in dem offenen Brief an das Uni-Präsidium. „Ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Pandemie besteht in der sorgfältigen Realisierung von Lehre in Präsenz, von Lernen und Begegnung in den Hochschulen.“

Begegnungen seien „das beste Mittel gegen Vereinsamung, Frustration und Stress“, erklären die Unterzeichner. „Wer die Gefährlichkeit der aktuellen Krise ernst nimmt, fördert die wissenschaftliche Arbeit in den Hamburger Hochschulen.“ Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, haben die Initiatoren eine Online-Petition gestartet, die am Mittwochvormittag allerdings erst 121 Unterstützer hatte.

Der Uni-Präsident Dieter Lenzen

Foto: Michael Rauhe

Uni-Chef Lenzen: „Kontakte sind zu reduzieren“

Eine Reaktion von Uni-Präsident Dieter Lenzen auf die Forderungen stand am Mittwochvormittag noch aus. Am Montag hatte Lenzen erklärt: „Mit dem Ziel der Reduktion von Infektionen auf ein möglichst minimales Maß gilt ähnlich wie am Beginn der Pandemie: Kontakte sind zu reduzieren. Es ist unsere Aufgabe als öffentliche Institution, dazu unseren soweit wie möglich gehenden Beitrag zu leisten.“