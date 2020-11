Katja Ebstein ist die Wunderbare

„Dreimal dabei gewesen, bitte nicht wiederwählen!“, hieß es in Dieter Thomas Hecks „ZDF-Hitparade“. Katja ­Ebstein war dort häufig zu Gast – und vertrat Deutschland dreimal erfolgreich beim Grand Prix, heute als Eurovision Song Contest (ESC) bekannt. „Wunder gibt es immer wieder“, das sie beim Debüt 1970 sang, ist ein Schlager-Klassiker.

Katja Ebstein menschlich gesehen

Doch die Entertainerin, die vor 40 Jahren am Ernst Deutsch Theater auch zum Schauspiel fand, hat sich nie auf ein Genre festlegen lassen – weder musikalisch (Gospel, Chanson, Musical, Rock oder Rap) noch künstlerisch. Seit 55 Jahren steht die 1945 in Niederschlesien geborene und in West-Berlin aufgewachsene Frau mit den langen roten Haaren auf der Bühne. Da summieren sich – wie in ihrer neuen Biografie zu lesen – die Begegnungen: mit Brandt, Dutschke, dem Dalai Lama oder auch Angela Merkel. Die Künstlerin traf die Kanzlerin beim Prominenten-Friseur Udo Walz.

Doch Ebstein, deren Künstlername sich von ihrem ersten Berliner Wohnort an der Epensteinstraße ableitet, sucht die Promi-Welt nicht. 2004 gründete die Bundesverdienstkreuz-Trägerin die Katja Ebstein Stiftung, sie fördert Kinder und Jugendliche aus finanziell schlechter gestellten Familien. Auf Amrum steht seit Jahrzehnten ihr zweites Zuhause. Ohne großes „Theater“ – mit dem sie 1980 knapp den ESC-Sieg verpasste.