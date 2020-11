Hamburg. Das Hamburger Abendblatt bietet seinen Leserinnen und Lesern aus Anlass der Präsidentschaftswahl in den USA an diesem Mittwoch einen besonderen Service an: Die Redaktion aktualisiert bis in die frühen Morgenstunden die Berichterstattung über die Ergebnisse der Wahlen – und dann wieder ab dem Morgen im Onlineauftritt.

Da zu diesem Zeitpunkt der Druck der Zeitung längst abgeschlossen ist und die Ausgabe bei den meisten Abonnenten bereits im Briefkasten liegt, erhalten Sie am Mittwoch Hamburgs aktuellste Tageszeitung als E-Paper auf Ihren Computer, auf Ihr Smartphone oder Ihr Tablet.

E-Paper des Hamburger Abendblatts zur US-Wahl 2020

Nach der Schließung der Wahllokale um 6 Uhr morgens (MEZ) werden die Titelseite und die umfangreiche Politikberichterstattung im Abendblatt aktualisiert. Sie werden im E-Paper Reportagen vom Wahltag, Reaktionen, Ergebnisse, Hintergründe und auch einen Kommentar zur Wahl finden (natürlich auch wie immer auf abendblatt.de).

Die mehr als 30.000 E-Paper-Abonnenten des Abendblatts finden die aktuelle Version wie gewohnt in ihrer App oder auf abendblatt.de. Sobald die Zeitung digital aktualisiert wurde, erhalten die Nutzer über die App einen Hinweis. Normalerweise erscheint das E-Paper bereits abends um 22 Uhr – und wird ca. bis Mitternacht aktualisiert. An diesem Mittwoch wird es eine weitere Aktualisierung zwischen 6 und 8 Uhr geben. Allen Abonnenten der gedruckten Zeitung bieten wir heute das aktualisierte E-Paper zum Kennenlernen an. Sie können sich das E-Paper ganz einfach über die Webseite oder die E-Paper-App (erhältlich für Geräte mit Apple iOS und Android-Betriebssystem) mit einem Gutschein-Code herunterladen – und das E-Paper kennenlernen.

Der Code für die aktualisierte E-Paper-Ausgabe lautet: vx6fjyrn

( HA )