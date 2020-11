Hamburg. Gegen Hass und Hetze im Internet: Das Bundeskriminalamt hat den heutigen Tag zum europaweiten Aktionstag gegen Hasspostings erklärt. Allein in Deutschland sind seit 6 Uhr 83 Wohnungen und andere Objekte von 96 Beschuldigten durchsucht worden.

Auch die Hamburger Polizei beteiligt sich an dieser Initiative. Ermittler der Staatsschutzabteilung des Hamburger Landeskriminalamts haben am Dienstagmorgen sieben Durchsuchungsbeschlüsse im Stadtgebiet vollstreckt. Dabei stellten die Beamten Mobiltelefone und Computer als Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen dauern an.

Hass im Netz – die Vorwürfe im Einzelnen:

Ein 17-Jähriger soll in einer Chatgruppe Hakenkreuze und Bilder von Adolf Hitler gepostet haben.

Ein 52-jähriger soll in einer Chatgruppe einen Link zu einem verbotenen Musikvideo einer Rechtsrock-Band verbreitet haben.

Ein 47-jähriger und eine 53-Jährige sollen volksverhetzende Inhalte über soziale Netzwerke verbreitet haben.

Ein 32-jähriger soll Daten eines Dritten in einem Videoportal veröffentlicht und dabei dazu aufgerufen haben, gegen diesen Straftaten zu begehen.

Ein 67-Jähriger soll in sozialen Netzwerken schwere Straftaten öffentlich gebilligt haben.