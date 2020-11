Hamburg. Es ist ein europäisches Mega-Projekt, das für Schleswig-Holstein und Hamburg eine enorme Bedeutung hat – und von den Kritikern als Beispiel für überdimensionierte Verkehrsplanung gesehen wird. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat nun sechs Klagen gegen den Fehmarnbelt-Tunnel abgewiesen, der zwischen Dänemark und Deutschland, zwischen Rødby auf Lolland und Fehmarn entstehen soll.

Dabei haben die Richter am Dienstag den Planfeststellungsbeschluss bestätigt. Der Tunnel kann nach jahrelangem Hickhack gebaut werden. Und der deutsch-dänische Staatsvertrag zur festen Fehmarnbeltquerung sei völkerrechtlich bindend, so die Richter. Der Planfeststellungsbeschluss habe der Überprüfung standgehalten, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier in der Urteilsbegründung.

Der 18 Kilometer lange Tunnel (Absenktunnel) soll eine Autobahn sowie eine Eisenbahnstrecke mit neuer ICE-Verbindung zwischen Kopenhagen und Hamburg enthalten. Die Fahrzeit zwischen beiden Metropolen soll sich von 4:30 Stunden (mit Bahn und Fähre) auf 2:30 Stunden reduzieren. Die Bauzeit ist mit sechseinhalb Jahren veranschlagt. Die Dänen finanzieren den Tunnel. Allerdings muss die deutsche Seite den Anschluss garantieren, also eine neue Brücke oder einen Tunnel zwischen dem Festland und Fehmarn bauen (Fehmarnsund).

Und die Bahnstrecke Richtung Hamburg muss ausgebaut werden. Hier fürchten vor allem Anwohner in Hamburg-Wandsbek mehr Belastung durch Lärm sowie das Abholzen von Bäumen. Auf der Strecke ist auch die S4 geplant, die aus Hamburg ostwärts Richtung Ahrensburg führen soll.

Konkret musste das Bundesverwaltungsgericht in drei Verfahren ein Urteil finden.

Umweltschützer und Fährunternehmen wandten sich gegen den deutschen Planfeststellungsbeschluss zur Querung zwischen Fehmarn und Lolland. Weiterhin reichten ein Bauer und die Stadt Fehmarn Klagen ein (Az. BVerwG 9 A 7.19 u.a.). Die Stadt Fehmarn klagte wegen der Erweiterung der Aufgaben ihrer Feuerwehr auf den Tunnel.

Leipzig: Umweltschützer demonstrieren mit Schweinswalen aus Pappe vor Beginn der Verhandlung des Bundesverwaltungsgerichts zur Fehmarnbeltquerung gegen den umstrittenen Tunnelbau.

Foto: dpa

Gegner des Fehmarnbelt-Tunnels zweifelten auch die Verkehrsprognosen für den Auto- und Eisenbahntunnel an und rügten, dass die Umweltauswirkungen, zum Beispiel auf Schweinswale und Riffe in der Ostsee, von den Planern nicht korrekt eingeschätzt worden seien.