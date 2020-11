Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen begeben sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus in einen zweiten Lockdown: Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen, Fitnessstudios und Sportstätten müssen schließen, um die Ausbreitung von Covid-19 zu bremsen.

Anders als im Frühjahr bleiben Schulen und Kindergärten sowie Einzelhandelsgeschäfte zwar offen – aber in Hamburg ist am Dienstag eine Grundschule nach einem Corona-Ausbruch in den Notbetrieb gegangen. Zudem hat die Hansestadt die Maskenpflicht ausgeweitet. Auch in vielen Bereichen in der Innenstadt muss nun eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für den Norden am Dienstag, 3. November:

Corona in Hamburg, Deutschland und weltweit – die interaktive Karte:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Corona: Hamburg hat Maskenpflicht ausgeweitet

Seit Montag müssen die Menschen in Hamburg auch rund um den Hauptbahnhof und in vielen Bereichen in der Innenstadt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Insgesamt sind diese 15 Bereiche in Hamburg hinzugekommen, in denen seit Montag die Maskenpflicht gilt:

Ottensener Hauptstraße im Bereich der Hausnummern 2 bis 27, montags bis sonnabends, jeweils von 8 Uhr bis 20 Uhr

Muharrem-Acar-Brücke vom Brückenende am Gertrud-von-Thaden-Platz bis zum Treppenfuß am ZOB beziehungsweise bis zum Ende der Rampe an der Bahnhofspassage einschließlich des südlichen Bereichs der Bahnhofspassage Richtung ZOB, montags bis sonnabends, jeweils von 8 Uhr bis 22 Uhr

Umfeld des Bahnhofs Altona im Bereich der Präsident-Krahn-Straße zwischen der Hausnummern 1 und 8 beidseitig, Max-Brauer-Allee zwischen der Hausnummern 51 und 53 auf der zum Bahnhof gelegenen Gehwegseite (westlich), zwischen der Gebäude Paul-Nevermann-Platz 5 und Ottensener Haupstraße 1a beidseitig, zwischen der Gebäude Ottensener Hauptstraße 1 und Scheel-Plessen-Str. 9, zwischen der Gebäude Scheel-Plessen-Str. 9 bis Paul-Nevermann-Platz 19, montags bis samstags, jeweils von 8 Uhr bis 22 Uhr

Kirchenallee im Bereich zwischen Steintorplatz, Ernst-Merck-Straße, Hachmannplatz und Heidi-Kabel-Platz täglich von 8 Uhr bis 22 Uhr

Heidi-Kabel-Platz im Bereich vor dem Gebäude Ernst-Merck-Straße 9, der Kirchenallee und dem Hachmannplatz täglich von 8 Uhr bis 22 Uhr

Hachmannplatz im Bereich vor dem Hauptbahnhof, abgegrenzt vom Steintorplatz, der Kirchenallee und dem Heidi-Kabel-Platz täglich von 8 Uhr bis 22 Uhr

Steintordamm im Bereich der Steintorbrücke zwischen Steintorplatz und Steintorwall täglich von 8 Uhr bis 22 Uhr

Steintorwall im Bereich zwischen Mönckebergstraße 1 und Georgsplatz / Ernst-Merck-Straße montags bis sonnabends,jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr

Mönckebergstraße im Bereich der Hausnummern 1 bis 31 zwischen Glockengießerwall / Steintorwall und Rathausmarkt einschließlich der Tunnelanlage zum Hauptbahnhof montags bis sonnabends, jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr

Spitalerstraße im Bereich zwischen Steintorwall und Mönckebergstraße montags bis sonnabends, jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr

Barkhof im Bereich zwischen Spitalerstraße und Mönckebergstraße, montags bis sonnabends, jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr

Gerhart-Hauptmann-Platz im Bereich zwischen Mönckebergstraße und Rosenstraße beziehungsweise Kleine Rosenstraße, montags bis sonnabends, jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr

Ida-Ehre-Platz im Bereich zwischen Mönckebergstraße und Steinstraße, montags bis sonnabends, jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr

Lange Mühren im Bereich zwischen Spitalerstraße und Mönckebergstraße montags bis sonnabends, jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr

Bergstraße im Bereich der Hausnummern 9 – 28 zwischen Ballindamm und Mönckebergstraße montags bis sonnabends, jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr

Kreative Masken-Designs: Für jeden Typ ist ein Modell dabei:

Die Maske mit dem eigenen Gesicht – eine Idee von Dominik Klos. Foto: Christian Charisius / dpa

Die Maske für Poeten. Foto: Privat

Die Maske für Pauli-Fans. Foto: FC St. Pauli

Die Maske für Humoristen. Foto: Privat

Die Maske für Optimisten (und Beatles-Fans). Foto: privat



Die Maske für HSV-Fans Foto: Witters

Die Maske für Verspielte. Foto: Privat



142 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 142 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie die Regierung am Montagabend mitteilte, haben sich seit Beginn der Pandemie somit 8595 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen bei 161 gelegen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg am Montag um 6 auf 183. Im Krankenhaus werden derzeit 94 Covid-19-Patienten behandelt. Rund 6100 Menschen in Schleswig-Holstein gelten nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) als genesen.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

Sars-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus weltweit verbreitet hat

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst - die "19" bezeichnet das Jahr der Entdeckung

Corona-Ausbruch: Grundschule in Hamburg muss schließen

Erstmals wird in Hamburg eine Schule nach einem Corona-Ausbruch de facto geschlossen. Eltern der Schule Tornquiststraße in Eimsbüttel wurden am Montagnachmittag von der Schulleitung per E-Mail informiert, dass die Grundschule für zwei Wochen in den Notbetrieb gehen muss. Bei mehreren Schülerinnen und Schülern aus insgesamt drei Klassen sei das Virus nachgewiesen worden.

Die Klassen sowie die dort tätigen 14 Lehrerinnen sowie sechs Erzieher und Erzieherinnen seien vom Gesundheitsamt für 14 Tage bis einschließlich 13. November in Quarantäne geschickt worden. „Damit sind wir nicht mehr in der Lage, den Unterricht nach Plan zu erteilen“, heißt es in dem Schreiben. Für die Kinder der Jahrgänge eins bis vier werde eine Notbetreuung angeboten. Die Vorschule sei nicht betroffen.

An der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude hatte es im September den bis dato größten Corona-Ausbruch an einer deutschen Schule gegeben. Bei mehr als 30 Schülerinnen und Schülern war damals das Virus nachgewiesen worden. Der Schulbetrieb war allerdings weitergegangen. Seit diesem Montag gilt in Hamburg an allen Schulen ab Klasse fünf eine Maskenpflicht auch im Unterricht.

Lesen Sie hier den Corona-Newsblog vom Montag