Hamburg. Der Mann lag unter einem umgestürzten Gabelstapler, offensichtlich schwer verletzt und eindeutig hilfsbedürftig. Doch bis Abdul E. nach seinem Unfall fachmännisch versorgt werden konnte, dauerte es eine ganze Weile. Zu lange? Hätte man dem 33-Jährigen früher helfen können – helfen müssen? Hätte er gerettet werden können, wenn er unverzüglich in ärztliche Behandlung gebracht worden wäre, und wären ihm Schmerzen und Leiden erspart geblieben?

Aus Sicht zweier Verantwortlicher des Hamburger Logistik-Unternehmens, in dem Abdul E. gearbeitet hat, trifft sie am Schicksal des Beschäftigten keine Schuld. Die Staatsanwaltschaft, die Geschäftsführer Joachim R. und den Mitarbeiter Zeki K. vor dem Schöffengericht angeklagt hat, wirft den beiden 59 und 43 Jahren Männern allerdings Unterlassene Hilfeleistung vor.

Chef soll nach Gabelstapler-Unfall nur Kollegen angerufen haben

Laut Anklage erlitt der Beschäftigte Abdul E. am 17. April 2017 durch eigenes Verschulden einen Unfall mit einem Gabelstapler und wurde unter dem schweren Gefährt eingeklemmt. Die Angeklagten hätten weder hinreichende Rettungsmaßnahmen vorgenommen noch den Rettungsdienst informiert, lauten die Vorwürfe.

Stattdessen, so die Staatsanwaltschaft, habe Firmenchef R. seinen Mitarbeiter Zeki K. informiert, der nunmehr aus Reinbek zum Unfallort im Stadtteil Kleiner Grasbrook fuhr. Dort habe der 43-Jährige den Verletzten auf die Ladefläche seines Transporters geschafft und ihn in das Krankenhaus Boberg gebracht. In der Klinik verstarb Abdul E., der unter anderem schwere Beckenverletzungen erlitten hatte, gut vier Wochen später an Multiorganversagen.

Opfer in unklarem Beschäftigungsverhältnis?

Wegen der nicht rechtzeitig eingeleiteten notärztlichen Behandlung und wegen des unsachgemäßen Transports erlitt der Schwerverletzte der Anklage zufolge zusätzliche Schmerzen, und seine Überlebenschancen wurden gemindert. Hintergrund der Tat soll gewesen sein, dass das Beschäftigungsverhältnis von E. unklar war.

Wenn die Körpersprache der beiden Angeklagten als Hinweis auf deren heutiges Verhältnis zueinander schließen lassen kann, dann scheint zwischen den Männern eher eine frostige Beziehung zu herrschen. Er sei vom Firmenchef Joachim R. angerufen worden, der ihm erzählte, dass es einen Unfall im Lager gegeben habe, schildert Zeki K. „Ich bin sofort hingefahren.“ Mitarbeiter hätten ihm gezeigt, wo der Verletzte war. „Ich sah ihn dort sitzen. Er sagte: ,Bitte Krankenhaus.’"

Er sei „entsetzt und geschockt“ gewesen, dass noch kein Notruf abgesetzt wurde, heißt es in der Erklärung des 43-Jährigen. In seinem Herkunftsland, der Türkei, dauere es üblicherweise lange, bis Rettungskräfte kommen, so Zeki K. weiter. „Ich wollte aber, dass er so schnell wie möglich versorgt wird.“

Kollege fährt Opfer selbst ins Krankenhaus Boberg

Weil das Krankenhaus Boberg nicht weit vom Unfallort entfernt liege, habe er sich entschlossen, den Verletzten selbst in seinem Kleinbus zur Klinik zu bringen. Ein Freund des 33-Jährigen habe sie begleitet, um sich während der Fahrt um den Mann zu kümmern und später im Krankenhaus zu dolmetschen. „Ich fuhr direkt zur Notaufnahme.“

Nach seinem Verständnis habe er richtig gehandelt, ist die Quintessenz der Aussage des Angeklagten. „Ich verstehe nicht, warum ich überhaupt vor Gericht stehe“, wundert sich der 43-Jährige. „Ich frage mich immer wieder, warum kein Notruf abgesetzt wurde.“

Kollege habe nach Gabelstapler-Unfall "in Panik gehandelt"

Er habe seinerzeit „in Panik gehandelt“ und keine Zeit verlieren wollen. „Ich wollte gerade nicht, dass er Schmerzen und Leiden erleidet. Ich tat das, was ich in dem Moment für das Beste hielt, um dem Verletzten zu helfen.“

Die Einlassung des Mitarbeiters steht im Kontrast zu dem, was der Geschäftsführer des Unternehmens über seinen Verteidiger mitteilen lässt. Demnach habe Joachim R. darauf vertraut, dass Zeki K. die nötigen Rettungsmaßnahmen eingeleitet habe. Schließlich habe der Mitarbeiter zugesagt, einen Rettungswagen zu benachrichtigen.

Gabelstapler-Rennen soll zu dem Unfall geführt haben

Eine Polizistin erzählt als Zeugin, es habe laut ihren Ermittlungen keinen Notruf gegeben, weder bei der Feuerwehr noch bei der Polizei. Kollegen des später verstorbenen 33-Jährigen schilderten, Abdul E. habe sich auf einem Gabelstapler mit einem anderen Mitarbeiter ein Rennen geliefert. Schließlich sei das Gefährt, das Abdul E. nutzte, aus dem Gleichgewicht geraten, habe „eine Pirouette gedreht“, sei umgefallen und habe den Mann unter sich begraben.

Der Juniorchef der Firma habe der Polizei mitgeteilt, er habe seinen Vater über den Unfall informiert, und dieser habe zugesagt, er werde sich darum kümmern. In der Annahme, ein Rettungswagen sei alarmiert, sei der Junior zum Eingangstor des Unternehmens gegangen, um dort auf die notärztliche Hilfe zu warten. Wenig später sei der Verletzte weg gewesen. Der Prozess wird fortgesetzt.