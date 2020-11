Hamburg/Schleswig. Die warme Winterjacke konnten die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein am Montag ganz entspannt daheimlassen. Mit Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad Celsius wurde es im Norden noch einmal vergleichsweise warm. „Wir haben heute an der Referenzstation in Hamburg-Fuhlsbüttel 18,7 Grad Celsius gemessen“, sagte der Meteorologe Oliver Weiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag in Hamburg.

Der heißeste Novembertag seit vielen Jahren war der 2. November 2020 indes nicht. Erst im November 2014 war das Thermometer an einem November auf 19,7 Grad Celsius geklettert. Ähnlich warme Novembertage hatte es 2015 (17,2 Grad Celsius), 2006 (17,1), 2005 (18,3) und 1999 (16,7) gegeben. Der bislang heißeste Start in den November liegt dagegen mehr als 50 Jahre zurück. „1968 hatten wir in Fuhlsbüttel 20,2 Grad. Das ist natürlich eine Marke. Da muss sich das Wetter für einen neuen Tagesrekord noch ganz schön anstrengen“, sagte DWD-Experte Weiner.

Wetter in Hamburg: Sturmtief sorgt für warme Luft

Dass es zu Wochenbeginn in ganz Deutschland – und damit eben auch im Norden – so schön warm wurde, ist einem Sturmtief zu verdanken, das warme Luft aus dem Mittelmeerraum vor sich her schiebt. Wenn das Tief weiter durch den Norden zieht, machen die Temperaturen dann allerdings einen Satz zurück in saisonal typischere Temperaturen.

In den kommenden Tagen bleibt es dem DWD zufolge dann tagsüber bei 13 bis 14 Grad dennoch sehr mild. Zu erwarten ist demzufolge ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken bei vornehmlich trockenem Wetter.

Oktoberbilanz: Unbeständiges Wetter im Norden

Der Oktober war in Deutschland zu warm, zu nass und zu bewölkt. Mit einem bundesweiten Schnitt von 10,2 Grad lag der Monat 1,2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990, wie der DWD in Offenbach nach ersten Auswertungen mitteilte.

In Schleswig-Holstein betrug die Durchschnittstemperatur im Oktober 10,9 Grad und die Niederschlagsmenge 80 Liter pro Quadratmeter. Die Sonne zeigte sich im Norden fast 90 Stunden. Hamburg war mit 11,2 Grad nach Berlin die zweitwärmste Region in Deutschland. Die Niederschlagsmenge lag bei 75 Litern pro Quadratmeter, die Sonnenscheindauer bei aufgerundet 70 Stunden.