Hamburg. Die Altonaer Bezirksversammlung will jetzt die Nutzung von E-Scootern in geordnete Bahnen lenken. Der Hintergrund für diesen Beschluss: Es komme immer wieder vor, dass in den Verbotszonen für E-Scooter trotzdem Fahrzeuge abgestellt würden. "Besonders an den Rändern der Verbotszonen stehen sie kreuz und quer und blockieren die Gehwege", sagte Stefanie Wolpert, Vorsitzende der Altonaer Bezirksversammlung, dem Abendblatt.

Um diesem Wildwuchs ein Ende zu machen, hat die Altonaer Bezirksversammlung auf ihrer letzten Sitzung am Donnerstag beschlossen, der Verkehrsbehörde feste Parkplätze für E-Scooter für den Bezirk Altona vorzuschlagen.

Autoparkplätze für E-Scooter zur Verfügung stellen

Wie Wolpert dem Abendblatt sagte, sei in dem Vorschlag auch enthalten, dafür Autoparkplätze zur Verfügung zu stellen und mit einem Pilotprojekt im Schanzenviertel zu beginnen. Dafür infrage kämen Standorte an der Ecke Max-Brauer-Allee/Schulterblatt und in der Gegend rund um den S-Bahnhof Sternschanze. Wenn diese Pilotprokte erfolgreich seien, könnte man die Regelung auf andere Hotspots ausweiten, zum Beispiel in Ottensen.

Die Verkehrsbehörde ist mit dem Thema bereits befasst: "Wir sind grundsätzlich mit den Bezirken im Gespäch, ob feste Parkplätze sinnvoll sind, und wenn ja, wo", sagte Dennis Heinert, Sprecher der Hamburger Verkehrsbehörde.

Lime bietet während des Teil-Lockdowns unbegrenzte Zahl von E-Scooter-Fahrten an

Angesichts der jetzt beginnenden neuen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie hat der E-Scooter-Anbieter Lime von Montag an und nur für die Zeit des Teil-Lockdowns ein neues Flatrate-Paket im Angebot. Damit haben Lime-Nutzer für 39 Euro 30 Tage lang einen unbegrenzten Zugang zu E-Scooter- und E-Bike-Fahrten von je bis zu 45 Minuten sowie zu unbegrenzten kostenlosen Reservierungen. Nur müssen die Geräte nach dem Gebrauch auch wieder richtig abgestellt werden.