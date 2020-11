Hamburg. An den Hamburger Schulen ist am Montag des bei einem mutmaßlich islamistischen Anschlag ermordeten französischen Lehrers Samuel Paty gedacht worden. Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack hatte darum gebeten, um 11.15 Uhr eine Schweigeminute einzulegen, teilte die Schulbehörde mit. „Wir trauern um unseren Kollegen, der in Ausübung seines Berufs Opfer des Anschlages wurde“, heißt es in einem Schreiben Altenburg-Hacks an die Schulleitungen.

Paty hatte im Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt

Paty war am 16. Oktober in einem Pariser Vorort brutal ermordet worden. Das Motiv des 18-jährigen Angreifers war den Ermittlungen zufolge, dass der Lehrer in einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Er hatte vorher seinen Schülerinnen und Schülern freigestellt, den Blick abzuwenden, falls die Karikaturen sie beleidigen könnten.

Die französische Regierung hatte europaweit zu der Schweigeminute aufgerufen. „Die Behörde für Schule und Berufsbildung unterstützt diesen Aufruf, um mit diesem Gedenken ein gemeinsames starkes Zeichen für Mitgefühl mit Samuel Patys Familie, Solidarität mit unseren Berufskollegen und unsere freiheitlich demokratischen Werte zu setzen“, schrieb Altenburg-Hack.