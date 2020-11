Hamburg. Die Corona-Krise schlägt noch stärker auf den Hamburger Flughafen durch als bisher erwartet. Airport-Chef Michael Eggenschwiler rechnet in diesem Jahr nur noch mit knapp fünf Millionen Passagieren. Das wäre das niedrigste Niveau seit 1985, sagte er am Montag in einer Videokonferenz mit Journalisten.

Vor der Pandemie war er für dieses Jahr von einem leichten Plus auf 17,4 Millionen Fluggäste ausgegangen. Noch Ende August erwartete er sechs bis acht Millionen Fluggäste.

Lockdown in Hamburg – nur wenige Passagiere am Airport

Doch die Reiserestriktionen und nun der erneute Lockdown sorgen für kräftige Rückgänge bei den Passagieren. Derzeit würden nur 4000 bis 8000 Passagiere pro Tag in Fuhlsbüttel starten oder landen. Das seien im Schnitt etwa zehn Prozent des Vorjahreszeitraums.

Statt im Normalfall 500 Starts und Landungen pro Tag, seien es derzeit nur 100 bis 120. Wahrscheinlich würden in den nächsten Tagen das Terminal 2 und die Pier Süd erneut geschlossen werden, sagte Eggenschwiler. Auch Geschäfte und Restaurants dürften ihr Angebot stark zurückfahren.

82 Prozent der Flughafen-Mitarbeiter in Kurzarbeit

Schwierige Zeiten für Hamburgs Flughafenchef Michael Eggenschwiler. Die Passagierzahlen sind eingebrochen.

Foto: Michael Rauhe

Das starke Minus bei den Passagieren wirkt sich auch wirtschaftlich massiv aus. Damit einher gehe ein Verlust, „den ich momentan bei 130 Millionen Euro“ für dieses Jahr sehen würde, sagte Eggenschwiler und sprach von einer „ganz, ganz schwierigen Situation“. Bisher bezifferte er den Verlust auf mehr als 100 Millionen Euro.

Lesen Sie auch

Aktuell befänden sich 82 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Im Schnitt würden sie gerade noch 38 Prozent ihrer vertraglich festgelegten Arbeitszeit erfüllen. Die Kurzarbeit werde bis Ende 2021 fortgeführt. Darauf habe man sich mit dem Betriebsrat verständigt, sagte Eggenschwiler. Bis 2023 will der Flughafen etwa 200 seiner knapp 2000 Stellen streichen. Bei diesem im Sommer angekündigten Ziel solle es vorerst bleiben.