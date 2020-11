Hamburg. Harte Zeiten für die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein: In beiden Ländern hat wie überall in Deutschland ein vierwöchiger Teil-Lockdown begonnen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Anders als im Frühjahr bleiben Schulen und Kindergärten sowie Einzelhandelsgeschäfte offen. Die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sollen Besuche empfangen dürfen.

Emirates: Wer nach Dubai fliegt, braucht einen negativen PCR-Test

Der Flughafen Hamburg hat seine einzige reguläre Interkontinentalverbindung wieder. Die Fluggesellschaft Emirates bietet seit Sonntag wieder Flüge nach Dubai an, zunächst zweimal pro Woche (freitags und sonntags). Vom 18. November an kommt ein dritter Flug hinzu.

Am Helmut-Schmidt-Airport in Fuhlsbüttel landete am Sonntag eine Boeing 777-300 ER. Der bis zum Einstellen der Dubai-Verbindung genutzte Airbus A380 wird von Emirates derzeit nur auf wenigen Strecken eingesetzt. Dubai-Passagiere aus Hamburg müssen schon beim Check-in einen negativen Corona-PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 96 Stunden sein darf. Alternativ können sie direkt bei Ankunft in Dubai einen Test machen.

Verkaufsoffener Sonntag in der Hamburger Innenstadt abgesagt

Seit Montag hat der Lockdown light auch in Hamburg begonnen. Im Zuge der neuen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie wurde der für das kommende Wochenende geplante verkaufsoffene Sonntag nun für die Hamburger Innenstadt abgesagt und die Geschäfte bleiben geschlossen.

“Eine Sonntagsöffnung ist immer etwas Besonderes für die Hamburger City. Neben den zahlreichen Shoppingangeboten haben wir uns jedes Mal etwas Besonderes für die Innenstadtbesucher ausgedacht“, erläutert Brigitte Engler vom City Management. „Dieses Event passt nicht zu einem Teil-Lockdown.“

Der letzte verkaufsoffene Sonntag am 25. Oktober war laut City Management mit nicht einmal 200 000 Kunden nur auf verhaltenes Interesse gestoßen. Dennoch wollten die Händler eigentlich am 8. November festhalten.

Weniger Kurzarbeit in Hamburg und Schleswig-Holstein

Unternehmen in Hamburg und Schleswig-Holstein setzten im Oktober im bundesweiten Vergleich mit 9 Prozent (170.000) unterdurchschnittlich Kurzarbeit ein. Es folgten Niedersachsen und Bremen mit 8 Prozent (260.000), Sachsen mit 8 Prozent (120.000), Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit 7 Prozent (210.000) sowie Sachsen-Anhalt und Thüringen mit 6 Prozent (90.000).

Anders sieht es im Süden aus: Baden-Württemberg hat der Schätzung des Ifo-Instituts zufolge aktuell den größten Anteil an Kurzarbeitern in Deutschland. Damit habe das Bundesland Bayern abgelöst, hieß es in der am Montag in München veröffentlichten Studie. Demnach waren in Baden-Württemberg im Oktober etwa 13 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Kurzarbeit, in Bayern 12 Prozent.

Bundesweit schätzt das Ifo-Institut derzeit den Anteil der Kurzarbeiter auf 10 Prozent der sozialversicherungsrechtlich Beschäftigten, was 3,3 Millionen Menschen wären. Auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im April hatten Betriebe für knapp sechs Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet, so die Bundesagentur für Arbeit.

Neue Corona-Einschränkungen für Hamburg und Schleswig-Holstein

Der rot-grüne Senat in Hamburg beschloss die weitreichenden Beschränkungen am Freitag und setzte damit einen von Bund und Ländern vereinbarten Teil-Lockdown um. Das bei einer Videokonferenz von den Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch verabredete Kontaktverbot stand in Hamburg nicht mehr zur Debatte. Es gilt in der Hansestadt bereits.

Auf der Großen Freiheit in St. Pauli haben schon am Sonnabend viele Betriebe geschlossen und ihre Außenbeleuchtung ausgeschaltet.

Foto: dpa

Das sind wichtige Punkte der neuen Eindämmungsverordnung, die von Montag an bis Ende November gilt:

Private Treffen nur noch mit maximal zehn Personen aus zwei Haushalten

Ausnahme: Lex Kindergeburtstag mit Kindern unter 12 Jahren

Kein Sportbetrieb erlaubt, alle Hallen, Fitnessstudios, Schwimmbäder schließen, Ausnahmen für Profis und Kaderathleten

Medizinische Reha erlaubt, Friseure offen – Kosmetikstudios, Massagepraxen müssen schließen

Bordelle und Prostitutionsbetriebe schließen

Restaurants und Bars werden geschlossen, Abhol- und Lieferservice ist möglich

Alle Kinos, Theater und Konzerthallen müssen ihre Türen zusperren

Bücherhallen bleiben offen, Uni-Bibliotheken sollen ein eigenes Konzept erhalten

Maskenpflicht in Schulen ab Klasse 5, außerhalb des Schulgebäudes mit Abstand darf die Maske abgenommen werden

400 Euro für jedes Klassenzimmer für Schutzmaßnahmen

Gottesdienste und Trauerfeiern mit Masken, Abstand und Hygienekonzept erlaubt

Einreisende aus Risikogebieten müssen direkt in Quarantäne und sich bei Hamburger Behörden melden. „Die Quarantäne darf frühestens am fünften Tag nach der Einreise beendet werden, und nur dann, wenn durch ein negatives Testergebnis belegt ist, dass die reisende Person nicht infiziert ist. Der Test darf frühestens am fünften Tag nach Einreise durchgeführt werden“, heißt es vom Senat.

Schleswig-Holstein beschloss die entsprechende Verordnung am Sonntag. Auch im nördlichsten Bundesland müssen an Kontakte auf zehn Personen beschränkt werden, Gaststätten, Theater, Kinos, Tierparks und Fitnessstudios schließen und Touristen das Land verlassen.

Tschentscher: Müssen den kompletten Lockdown verhindern

Für die Nordseeinseln und die Halligen wurde der Stichtag bis zum 5. November verlängert, um Ansammlungen bei der Abreise zu vermeiden. Offen bleiben auch hier Schulen und Kindergärten. In den weiterführenden Schulen muss weiter ab der fünften Klasse ein Maske getragen werden. Zudem müssen in Landkreisen und kreisfreien Städten ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen auch Schüler der ersten bis vierten Klasse im Unterricht eine Maske tragen.

Lesen Sie auch: In Hamburg kommt die Maskenpflicht ab Klasse 5

Widerstand gegen Pauschale für Homeoffice

Die Hoffnung vieler Arbeitnehmer, ihre Arbeitsecke im Homeoffice von der Steuer absetzen zu können, droht zu platzen. Union, SPD und Grüne leisten Widerstand gegen die von Gewerkschaften, Steuerexperten und der FDP vorgeschlagene Homeoffice-Pauschale. Sie könne „dem Verkäufer, der Erzieherin und der Krankenschwester nicht erklären, warum sie leer ausgehen“, sagte die finanzpolitische Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion, Antje Tillmann, dem „Tagesspiegel am Sonntag“.

Ein Frau arbeitet im Homeoffice. Wegen der Corona-Krise müssen derzeit viele Menschen von zu Hause aus arbeiten.

Foto: dpa

„Viele der kleinen Leute arbeiten in Jobs, in denen sie gar kein Homeoffice machen können“, sagte auch der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding. „Warum sollten diese das Nachsehen haben, wenn andere entlastet werden?“ Der Finanzausschuss des Bundestags will sich voraussichtlich am Mittwoch mit dem Thema beschäftigen.

161 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind am Sonntagabend 161 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden. Wie die Regierung am Abend mitteilte, haben sich seit Beginn der Pandemie somit 8453 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen bei 265 gelegen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg am Sonntag um 2 auf 177. Im Krankenhaus werden weiter 79 Covid-19-Patienten behandelt. Rund 5500 Menschen in Schleswig-Holstein gelten nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

Sars-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus weltweit verbreitet hat

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst - die "19" bezeichnet das Jahr der Entdeckung

Camping-Übernachtungen sinken in Hamburg um 41,8 Prozent

Im Corona-Sommer zählte Camping zu den besonders nachgefragten Urlaubsarten. Das gilt allerdings nicht für Hamburg. Hier brachen die Camperzahlen ein. Insgesamt zählten die Campingplätze zwischen Juni und August dieses Jahres 49.986 Übernachtungen. Das ist ein Minus von 41,8 Prozent gegenüber dem Vorsommer, während die Campingzahlen bundesweit um 1,8 Prozent anzogen. Grund für die Entwicklung dürfte das Fehlen ausländischer Gäste gewesen sein.

