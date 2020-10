Hamburg. Der Hamburger Senat hat in einer Sondersitzung die Umsetzung der neuen Corona-Regeln für den Teil-Lockdown im November beschlosssen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte, die Maßnahmen seien die "letzte Chance", die Pandemie aufzuhalten. „Wenn das so bleibt oder noch mehr wird, müssen wir in wenigen Wochen eine Überlastung unsere Gesundheitssystems befürchten“, so der Bürgermeister weiter. Deshalb müsse man nun in allen Bereichen Kontakte vermeiden.

Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sagte, man habe sich sehr eng an die Beschlüsse der Länderchefs gehalten, um „die Welle zu brechen“. Man befinde sich in der Corona-Pandemie „mitten in der zweiten Welle“. Es sei nicht die Zahl der Neuinfektionen, die beunruhige, sondern die Dynamik der Entwicklung. Die Infizierten von heute seien möglicherweise die Intensivpatienten von morgen.

Gastro, Sport, Theater: Corona-Lockdown light für Hamburg

Diese Corona-Regeln gelten ab Montag in Hamburg